Финансы
URA.RuУ россиян стало меньше просроченных долгов по кредитам
«Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года», — сообщает РБК. Но, несмотря на снижение количества просроченных долгов, у россиян растет долговая нагрузка: кредитный портфель с 2013 года увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн рублей.
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с чего всё началось
Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн руб. К плохим долгам Банк России относит ссуды, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней.РБКвчера в 22:00
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