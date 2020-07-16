Общество

Lenta.ruLenta.ruУ россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир

После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
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с чего всё началось

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.
РБКвчера в 23:00

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Выплатившие ипотеку россияне пожаловались на проблемы с возвратом закладных

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Россияне, погасившие ипотеку, не могут вывести квартиры из залога

URA.Ru02:07

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Национальная служба новостей01:29

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

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