Общество
Lenta.ruУ россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир
После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
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с чего всё началось
В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.РБКвчера в 23:00
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
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