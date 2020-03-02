У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии.

с чего всё началось

Медики зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом COVID-19 в России. Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Биатлон Шипулин отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Бывший российский биатлонист Антон Шипулин в Instagram отреагировал на информацию адвоката российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Общество Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Финансы Курс евро достиг 75 рублей впервые за год Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.

Политика В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу 11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.

Политика Эрдоган: в Европу направляются миллионы беженцев По мнению Эрдогана, игра в одни ворота завершилась и пришла очередь Евросоюза брать на себя ответственность.

Политика Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.

Общество Российская блогерша сходила на шоу после смертельной банной вечеринки Российская блогерша Катерина Диденко, на чьей вечеринке в банном клубе погибли три человека из-за сухого льда в бассейне, стала участницей передачи «Прямой эфир» с телеведущим Андреем Малаховым на канале «Россия 1». Об этом пишет «КП».

Общество В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах.