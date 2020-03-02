Эпидемия коронавируса

Вести.RuВести.RuУ россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Медики зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом COVID-19 в России. Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
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У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии.
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