Общество
Российская газетаВ Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении национального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции. Как сообщается, речь идет о прилетевшем в Баку из Ирана гражданине России.
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Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Испытание новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые было произведено с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", который в январе осуществил пуск этой ракетой из акватории Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала.
Происшествия
В Уфе 15-летний подросток изнасиловал семиклассницу
В Уфе 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании ученицы 7 класса.
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении королевы Елизаветы II
Отец Меган Маркл обвиняет собственную дочь в оскорблении королевы Елизаветы II и всего британского народа.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Музыка
Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню
Британский принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню.
Экономика
Коронавирус принес в Китай рецессию
Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Футбол
УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует переносить сроки проведения Евро-2020 из-за нового китайского коронавируса COVID-19.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Гаджеты
OnePlus 7T Pro назвали лучшим смартфоном MWC 2020
Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил, что именно их гаджет OnePlus 7T Pro стал победителем в номинации «Лучший смартфон».
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Политика
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
Здоровье
Московским школам предписали регулярно измерять температуру учащихся
В пресс-службе разъяснили, что если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей.
Происшествия
Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Игры
Bandai Namco представила злодеев My Hero One’s Justice 2
В новом трейлере разработчики представили главных злодеев My Hero One’s Justice 2, которые также будут играбельными персонажами файтинга, каждый со своими уникальными умениями.
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Общество
В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников
В Чечне 28 февраля прошли памятные мероприятия по случаю 20-летия подвига десантников из шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Здоровье
Состояние доставленных с Diamond Princess в Казань остается прежним
Напомним, что восемь россиян были эвакуированы с лайнера в Республиканскую инфекционную больницу в ночь на 23 февраля.