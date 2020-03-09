Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ россиянина в ОАЭ обнаружили коронавирус

Ранее у двоих российских велогонщиков в ОАЭ был обнаружен коронавирус. Уточнялось, что россияне контактировали с заболевшими итальянцами. В России, по последним данным, зарегистрированы 23 случая заражения.
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Посольство России в ОАЭ выясняет информацию о заразившемся коронавирусом россиянине

ТАСС09:59

В ОАЭ заразился коронавирусом еще один россиянин

Lenta.ru08:20

У россиянина выявили коронавирус в ОАЭ

Известия08:20

У россиянина в ОАЭ обнаружили коронавирус

Коммерсантъ08:18

В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина

РИА Новости08:07

У еще одного россиянина в ОАЭ нашли коронавирус

Интерфакс08:04

В ОАЭ сообщили о выявлении коронавируса у россиянина

RT на русском08:01
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