Коронавирус
КоммерсантъУ россиянина в ОАЭ обнаружили коронавирус
Ранее у двоих российских велогонщиков в ОАЭ был обнаружен коронавирус. Уточнялось, что россияне контактировали с заболевшими итальянцами. В России, по последним данным, зарегистрированы 23 случая заражения.
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Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
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Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
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Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
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Заявление прозвучало на фоне распространения коронавируса. Ряд крупных мероприятий, включая туристическую ярмарку в Берлине, уже отменены.
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Цены на нефть отыграли треть обвала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
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Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
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ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.