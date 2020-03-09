Коронавирус
КоммерсантъУ россиянина в ОАЭ обнаружили коронавирус
Ранее у двоих российских велогонщиков в ОАЭ был обнаружен коронавирус. Уточнялось, что россияне контактировали с заболевшими итальянцами. В России, по последним данным, зарегистрированы 23 случая заражения.
Читать в источнике
Оценить12
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Комментарии
Экономика
Рубль упал из-за рухнувших цен на нефть
На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.
Авто
Новый BMW M2 Coupe получит 420 лошадиных сил
По слухам, 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбомотор S58 получит мощность не менее 420 лошадиных сил и крутящий момент в 550 Нм, что обеспечивает автомобилю высокую производительность, аналогичную актуальной версии, несмотря на прибавку в весе.
Авто
Что чаще ломается в Renault Logan Stepway после 15 000 км
Названы поломки, актуальные для Renault Logan Stepway, которые проявляются уже после 15 тысяч километров пробега.
Происшествия
Минимум 43 человека погибли при атаке на деревни в Буркина-Фасо
По меньшей мере 43 человека были убиты неизвестными в ходе рейда по деревням на севере Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару»
Армия и оружие
В ЛНА заявили, что банды ПНС Ливии начали полномасштабное наступление
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Происшествия
Водитель сбил пять человек в Воронежской области
В Воронежской области водитель легкового автомобиля сбил пятерых пешеходов, находившихся на обочине дороги.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
УНМ ДНР: Киев ужесточил пересечение линии соприкосновения в Донбассе
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе стали причиной трёх задержаний сотрудниками погранслужбы Украины местных жителей.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Здоровье
Обнаружены необратимые последствия коронавируса
Врачи больницы Чжуннань при Университете Уханя провели вскрытие девяти пациентов и обнаружили необратимые изменения в их легких.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Общество
Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса
Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
Volvo готовит два новых кроссовера
В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Экономика
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Нефтяные котировки обрушились после развала сделки ОПЕК Впервые с 2016 года участники заседания ОПЕК и страны, не входящие в организацию, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК +), не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Дзюба сыграет за «Зенит» в матче против «Уфы»
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.