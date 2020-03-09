Отмечается, что в ОАЭ выявлены 14 новых заболевших, среди них россиянин. Ранее сообщалось, что коронавирус в этой стране был обнаружен у двух членов российской команды по велоспорту, которые контактировали с заболевшими итальянскими велогонщиками.

В ОАЭ коронавирус обнаружен у россиянина

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