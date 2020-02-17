Общество
ИнтерфаксУ россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Общее число заболевших на круизном лайнере по состоянию на 17 февраля составляет 454 человека. В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.
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Происшествия
Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх
Происшествия
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
Армия и оружие
США испытали баллистическую ракету Trident II
Американские военные в воскресенье, 16 февраля, провели очередное испытание своей баллистической ракеты Trident II (D5LE), способной нести ядерный боезаряд.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Кино
Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»
Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Гаджеты
IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру
Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Футбол
«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче
"Зенит" обыграл "Аланию" в контрольном матче в рамках сбора в Турции. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада
"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии
ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Общество
Роскомнадзор заблокировал два форума за публикацию баз данных россиян
Роскомнадзор ограничил доступ к форумам phreaker.pro и dublikat.eu. На них продаются базы персональных данных россиян.
Политика
На Украине предложили направить делегацию Рады на День Победы в Москву
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил сформировать и направить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
Песков рассказал об обсуждении нового саммита «нормандского формата»
Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Происшествия
Врача в Карачаево-Черкесии побили за грубость к пациенту на костылях
В больнице селения Учкекен Карачаево-Черкесии мужчина напал на дежурного хирурга за грубость по отношению к его другу-пациенту.
Происшествия
У подозреваемого в нападении на московский храм нашли наркотики
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.