Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУ россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Общее число заболевших на круизном лайнере по состоянию на 17 февраля составляет 454 человека. В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.
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Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Аргументы недели05:09

Первый случай коронавируса среди россиян выявили у пассажирки лайнера Diamond Princess

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Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Газета.Ru04:56

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РИА Новости05:18

Первый случай коронавируса подтвержден у россиянки на лайнере Diamond Princess

Известия04:57

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс04:59
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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
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"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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