Общество
ИнтерфаксУ россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить643
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Наука
Разработана технология изготовления имплантатов со структурой нативной кости
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Источником распространения коронавируса COVID-19 стала китайская научная лаборатория, расположенная в провинции Ухань.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Гаджеты
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали недавнее обновление Windows 10 из-за наличия проблем. В компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Музыка
Стинг выступит в четырех российских городах
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о попытках Загитовой уйти из спорта
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии
Балерина Анастасия Волочкова для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной Большого театра.
Экономика
Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится
В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Спорт
Клебо — об участии в «Ски Туре»: не хочу продолжать
Напомним, что Клебо пропускал этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца.
Происшествия
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Политика
Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене
По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
Украинского премьера обвинили в дезинформации Зеленского и народа
Украинский премьер Алексей Гончарук, говоря о снижении тарифов на отопление, пытался обмануть президента страны Владимира Зеленского и жителей страны.
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Армия и оружие
Армия США закупит тысячу ракет с дальностью полёта более 499 км
Согласно ранее действовавшему Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, к ракетам малой дальности относятся ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров.