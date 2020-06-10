Общество

News.ruNews.ruУ россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка

Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери. У ребёнка появилась аллергия на молоко, женщина обратилась к врачам, но те диагноз не подтвердили и направили к ней социальную службу, специалисты которой определили у ребёнка «депрессию из-за матери».
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В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

Вести.Ruвчера в 14:47

Посольство России в Швеции находится в контакте с россиянкой, у которой изъяли ребенка

ТАССвчера в 13:36

«Месть за недоверие»: в Швеции годовалую дочь отобрали у матери за то, что она показала ее российским медикам

Пятый канал09 июня в 23:31

Посольство РФ следит за ситуацией с россиянкой, у которой Швеция забрала ребенка

Телеканал 360°вчера в 10:11

Бизнес на детях: почему у россиянки отобрали дочь в Швеции

РЕН ТВвчера в 04:35

В посольстве РФ в Стокгольме держат на контроле ситуацию с россиянкой, у которой шведские власти забрали ребёнка

Говорит Москвавчера в 08:36

У живущей в Швеции россиянки отобрали годовалую дочь

Life.ru09 июня в 23:02
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Кино

Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини

Киноафиша России вчера в 02:18
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Игры

Летняя распродажа в Ubisoft Store: The Division 2, Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege и другие

В Ubisoft Store началась летняя распродажа со скидками до 80%.
Игромания.ру вчера в 02:58
Гаджеты

Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews вчера в 12:51
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
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Здоровье

Курганская область может выйти из карантина на следующей неделе. Нужно выполнить лишь одно условие

Курганская область сможет выполнить все требования для следующего этапа отмены коронавирусных ограничений уже к началу следующей недели, если в регионе сократится количество новых случаев заражения.
URA.Ru вчера в 22:47
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой 09 июня в 08:19
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Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

"Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан", - добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Игры

Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II

Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня 09 июня в 11:23
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

В США составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП.
Evo-rus.com вчера в 08:51
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Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости вчера в 11:21
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Политика

В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы

Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета вчера в 07:21
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Общество

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
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Происшествия

Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест

Культуромания 09 июня в 13:41
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Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия вчера в 07:27
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 09 июня в 06:30
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 05:39
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews вчера в 06:49
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Политика

Песков заявил, что Путин лично проголосует по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 05:35
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