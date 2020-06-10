Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери. У ребёнка появилась аллергия на молоко, женщина обратилась к врачам, но те диагноз не подтвердили и направили к ней социальную службу, специалисты которой определили у ребёнка «депрессию из-за матери».

У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка

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