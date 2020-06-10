Общество
News.ruУ россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери. У ребёнка появилась аллергия на молоко, женщина обратилась к врачам, но те диагноз не подтвердили и направили к ней социальную службу, специалисты которой определили у ребёнка «депрессию из-за матери».
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Посольство РФ следит за ситуацией с россиянкой, у которой Швеция забрала ребенка
Телеканал 360°вчера в 10:11
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Кино
Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
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РБК вчера в 12:13
Игры
Летняя распродажа в Ubisoft Store: The Division 2, Assassin’s Creed, Rainbow Six Siege и другие
В Ubisoft Store началась летняя распродажа со скидками до 80%.
Игромания.ру вчера в 02:58
Гаджеты
Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield
Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews вчера в 12:51
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Здоровье
Курганская область может выйти из карантина на следующей неделе. Нужно выполнить лишь одно условие
Курганская область сможет выполнить все требования для следующего этапа отмены коронавирусных ограничений уже к началу следующей недели, если в регионе сократится количество новых случаев заражения.
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Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой 09 июня в 08:19
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Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
"Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан", - добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Игры
Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II
Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня 09 июня в 11:23
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
В США составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП.
Evo-rus.com вчера в 08:51
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости вчера в 11:21
Политика
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета вчера в 07:21
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
Происшествия
Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест
Культуромания 09 июня в 13:41
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 09 июня в 06:30
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 05:39
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене
OAnews вчера в 06:49
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Политика
Песков заявил, что Путин лично проголосует по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 05:35