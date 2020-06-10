Общество
News.ruУ россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери. У ребёнка появилась аллергия на молоко, женщина обратилась к врачам, но те диагноз не подтвердили и направили к ней социальную службу, специалисты которой определили у ребёнка «депрессию из-за матери».
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Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Спорт
МОК аннулировал результаты российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи
Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде 2014 года, которая прошла в Сочи.
РБК 19:40
Общество
Власти Камчатки анонсировали продление режима самоизоляции до 30 июня
Режим самоизоляции на Камчатке планируется продлить до 30 июня.
RT на русском 21:18
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru 20:46
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей
В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс вчера в 22:46
Кино
Netflix представил каталог «Жизнь чернокожих имеет значение»
Потоковый сервис Netflix сформировал новый каталог фильмов,сериалов и документальных проектов, объединенный названием "Жизнь чернокожих имеет значение".
Kinonews.ru 15:26
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Технологии
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
Использование чужой зарядки может причинить ущерб самому смартфону и дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным и важной финансовой информации, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ 19:04
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета 03:07
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия 20:20
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Гаджеты
Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы
Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 03:10
Политика
Грызлов заявил о необходимости диалога между Киевом и Донбассом
Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил о необходимости диалога в ежедневном формате между Киевом и Донбассом.
News.ru 16:45
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей турнира UFC 251
Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей главных боев турнира UFC 251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Чемпионат 05:00
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Страна Советов on-line вчера в 09:30
Футбол
Американский хавбек «Шальке» Маккензи: «Трампа можно назвать расистом»
Гельзенкирхен, Германия, 10 июня 2020, 18:59 — REGNUM Американский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Уэстон Маккензи подверг президента США Дональда Трампа критике в связи с массовыми протестами против расизма и поведения местной полиции в отношении темнокожего населения страны.
REGNUM 11:59
Общество
Врач посоветовала способ борьбы с сединой
Ранней сединой сегодня вряд ли кого-то удивишь.
РИА Новости 19:02
Авто
Компания Skoda представила новый Skoda Octavia Scout
Skoda Octavia Scout немного длиннее, чем обычный универсал — 4703 мм против 4689 мм, Также новинка выше и у нее на 15 мм увеличился дорожный просвет, а самые маленькие колесные диски теперь 18-дюймовые, но еще будут предлагать 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Tvoe-avto.com 16:00
Наука
Белок BAM15 помогает без диеты похудеть
Evo-rus.com 02:12
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу
Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
Здоровье
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края
Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ 05:40