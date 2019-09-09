Как и на рынок акций, на рубль позитивно воздействовало снижение напряженности в отношениях между США и Китаем. Информация о возобновлении переговоров в начале октября привела к росту вложений крупных международных инвесторов в рисковые активы, в том числе рубль.

У рубля хорошие шансы для продолжения роста

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