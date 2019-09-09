Финансы
Инвест-ФорсайтУ рубля хорошие шансы для продолжения роста
Как и на рынок акций, на рубль позитивно воздействовало снижение напряженности в отношениях между США и Китаем. Информация о возобновлении переговоров в начале октября привела к росту вложений крупных международных инвесторов в рисковые активы, в том числе рубль.
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Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Российская газета 02:54
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Авто
Volkswagen подогревает интерес вокруг нового кроссовера Tayron
Новому среднеразмерному кроссоверу Volkswagen Tayron практически с момента старта продаж удалось стать одним из самых востребованных SUV в линейке марки.
Новые автомобили вчера в 22:30
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Наука
Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов
Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.
N+1 вчера в 11:00
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru вчера в 07:21
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Футбол
Вратарь Кюрасао умер перед игрой с Гаити
Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер в понедельник умер в своем номере отеля, где команда остановилась перед игрой с Гаити.
Sportbox.RU 02:19
Общество
В мэрии Челябинска назначили начальника управления капстроительства
Южноуральская панорама 02:07
Общество
Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК
ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:28
Экономика
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
Российская газета 01:51
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество
Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска
В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.
Пятый канал 02:53
Политика
Трамп заявил о готовности содействовать переговорам РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед вылетом в Северную Каролину, что обмен заключенными между Россией и Украиной - это очень большой и положительный шаг.
Московский Комсомолец вчера в 15:58
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Происшествия
Мигранты избили сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге
По данным пресс-службы регионального главка МВД, наряд остановил автомобиль марки "ГАЗ", в котором находились трое мужчин.
Говорит Москва вчера в 14:22
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50