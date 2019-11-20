Политика

РамблерРамблерУ самолета Зеленского отказал двигатель

Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
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Самолет Зеленского сломался

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У самолета Зеленского отказал двигатель

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Зеленский прилетел в Николаев, несмотря на отказ двигателя

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Из-за поломки самолета Зеленский застрял в Харьковской области

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Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

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Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

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