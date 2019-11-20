Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceУ самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский не смог своевременно вылететь в Очаков, куда прибыли переданные Россией украинские военные корабли, из-за отказа двигателя в президентском самолете «Ан», передает издание «Новое время» со ссылкой на источник.
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Самолет Зеленского сломался

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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