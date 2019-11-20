Политика
Газета.RuУ самолета Зеленского отказал двигатель
Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.
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Наука
Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по военным целям в Сирии
Авто
Aston Martin показала свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Экономика
ФНС России не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
Федеральная налоговая служба России (ФНС) не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
Происшествия
Обнаруженная на Кубани в выгребной яме девочка находится в реанимации
Ушиб головного мозга диагностировали у 9-летней девочки, обнаруженной в выгребной яме в хуторе Родниковском Новокубанского района на Кубани.
Шоу-бизнес
Волочкова показала себя в образе кошки
Балерина Анастасия Волочкова показала себя в образе кошки.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гаджеты
Эксперты провели игровые тесты процессора Athlon 3000G
Тесты проводили на такой конфигурации: «Трёхтысячный» располагает двумя ядрами и четырьмя потоками инструкций с тактовой частотой 3,5 ГГц.
Происшествия
Во Владивостоке ОМОН задержал новобрачных за стрельбу возле ЗАГСа
Полиция Владивостока задержала пару молодоженов, которые в честь своей свадьбы устроили стрельбу возле Первомайского ЗАГСа.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Транспорт
Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Футбол
Моуринью – о назначении в «Тоттенхэм»: «Обещаю страсть»
«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера Жозе Моуринью. Португалец пообещал продемонстрировать увлеченность работой.
Происшествия
Улицу Котельникова во Владивостоке перекрыли без предупреждения
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение трансплантолога Каабака
В среду, 20 ноября, на встрече с журналистами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о том, что, если уволенному врачу-трансплантологу Михаилу Каабаку понадобится дополнительная помощь или его не устраивает работа в московской больницы. то она готова встретиться с ним и обсудить его трудоустройство.
Политика
Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России
Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.
Гаджеты
Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»
Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Авто
Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima
Ранее стало известно, что новая KIA Optima станет длиннее и шире предшественника: габаритная длина кузова вырастет на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм, а высота в угоду аэродинамике уменьшится на 20 мм, до 1445 мм.
Футбол
Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что, будучи игроком, мог бы достичь уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, если бы играл на максимуме возможностей.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.