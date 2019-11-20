Политика

Газета.RuГазета.RuУ самолета Зеленского отказал двигатель

Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.
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