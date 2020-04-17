Коронавирус
РИА НовостиПокровскую больницу в Петербурге обеспечили средствами защиты
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Покровская больница, персонал которой жаловался на нехватку средств индивидуальной защиты и неготовность принимать пациентов с COVID-19, обеспечена всем необходимым.
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Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Россия – Культура 07:38
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали
25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru 08:52
Происшествия
В Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки.
ТАСС 22:44
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Общество
В Ухани пересчитали число умерших от коронавируса
Власти китайского города Ухань пересмотрели статистику по числу заразившихся и умерших от коронавируса.
News.ru 01:15
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в РФ
По словам специалиста, в РФ коронавирус характеризуется плавной и медленной скоростью распространения, не переходя 20-процентный прирост.
МедиаПоток 11:05
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа 00:08
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
Общество
На грани голода: как прозападный «политикум» уничтожил экономику Грузии
Экономическая политика, которую грузинское правительство объявило сверхуспешной, превратила перспективную земледельческую страну в страну чернорабочих, официантов, уборщиц и гостиниц, построенных в надежде на туристов и в конечном счете ставших для всех лишней обузой.
Евразия Daily вчера в 11:16
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Кино
Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Москва 24 вчера в 16:21
Общество
Депутаты призвали начать выплаты пособий всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столичного региона и Ленобласти обратились к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой начать социальные выплаты всем гражданам страны.
РИА Новости 19:28
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории.
Газета.Ru 21:25
Авто
Бывшее СП GM и «АвтоВАЗа» сменило название
Бывшее совместное предприятие «GM- АвтоВАЗ», долю американского партнера в котором выкупил российский производитель, сменило название на «Лада Запад Тольятти», сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».
Rambler News Service вчера в 04:36
Космос
Рогозин пошутил о запуске в космос КамАЗа вслед за Tesla
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» будет запущен КамАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.
ФАН вчера в 17:58
Общество
В зоопарке Берлина возмущены предложением убивать животных из-за COVID-19
В зоопарке Берлина возмущены предложением убивать животных для экономии из-за COVID-19, несмотря на то что, как и другие подобные учреждения в ФРГ, зоопарк испытывает финансовые трудности из-за мер, принятых для борьбы с распространением инфекции, заявила РИА Новости официальный представитель организации Катарина Шперлинг.
РИА Новости 20:44
Авто
Появились изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
Политика
Президент России перенес парад Победы
Sputnik Литва вчера в 11:45
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»
Территория новостей 04:37
Хоккей
Эмиль Галимов может покинуть «Ак Барс»
Спорт БИЗНЕС Online 09:52
Транспорт
МАДИ потребовала от агрегаторов не работать с таксистами, перевозящими людей без пропуска
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила агрегаторам такси, работающим в Москве, списки водителей, перевозящих пассажиров без цифровых пропусков, и просит отключить их от своих сервисов.
ТАСС 14:54
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27