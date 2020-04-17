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Транспорт МАДИ потребовала от агрегаторов не работать с таксистами, перевозящими людей без пропуска Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила агрегаторам такси, работающим в Москве, списки водителей, перевозящих пассажиров без цифровых пропусков, и просит отключить их от своих сервисов.

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