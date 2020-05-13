Общество

Lenta.ruLenta.ruУ саудовской нефти начались проблемы в США

Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg. Обычно процесс занимает 4-6 дней, но в настоящее время суда, на которых хранится около двух миллионов баррелей, ожидают намного дольше.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

У саудовской нефти начались проблемы в США

Lenta.ru05:48

В ожидании «нефтяной армады». Саудовские супертанкеры не могут выгрузить свою нефть в США

Украина.ру02:48

СМИ: Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

RT на русском02:19

Саудовские супертанкеры с нефтью испытывают проблемы с разгрузкой в США

ПРАЙМ01:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
565
Происшествия

Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
1,3K
Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
73
Происшествия

В волгоградской больнице санитарка умерла из-за коронавируса

Санитарка Иловлинской районной больницы в Волгоградской области скончалась от пневмонии, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
РИА Новости 05:19
2
Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
64
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
656
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
4,9K
Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
5
Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
471
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости вчера в 17:49
755
Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
1
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
3
Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
3
Политика

Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию

Губернатор Одесской области Максим Куцый испугался вопроса журналистки о закупках машин скорой помощи и вызвал на помощь Национальную гвардию.
Lenta.ru 04:16
1
Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
24
Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
2
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
Общество

Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
13
Армия и оружие

В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России

Журналисты отметили, что в течение последних лет Россия не скрывает своих достижений в развитии противовоздушной и противоракетной обороны и демонстрирует отличное оснащение и подготовку данного рода войск.
Военное дело 03:45
2
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
7
Общество

Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что тоже заразилась COVID-19 и находится в больнице, как и муж.
НТВ вчера в 09:16
1,3K
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
571
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
2,5K
Общество

В Тульской области еще 89 жителей заразились коронавирусом

Сегодня региональный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19.
Тульские Известия 03:47
388
Общество

За сутки в Крыму коронавирусом заразились 30 человек

За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 30 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости Крым 03:04
53
Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

StarHit.ru вчера в 05:00
292
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
1,5K
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
51
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
16
Культура

Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ

Sibnet Новости 11 мая в 05:00
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное