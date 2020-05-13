Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg. Обычно процесс занимает 4-6 дней, но в настоящее время суда, на которых хранится около двух миллионов баррелей, ожидают намного дольше.

У саудовской нефти начались проблемы в США

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