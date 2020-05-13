Общество

Lenta.ruLenta.ruУ саудовской нефти начались проблемы в США

Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg. Обычно процесс занимает 4-6 дней, но в настоящее время суда, на которых хранится около двух миллионов баррелей, ожидают намного дольше.
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У саудовской нефти начались проблемы в США

Lenta.ru05:48

СМИ сообщили о проблемах саудитов с разгрузкой нефти в США

Газета.Ru06:24

Саудовские супертанкеры с нефтью не могут разгрузиться в США

Экспресс газета06:19

Так совпало. У саудитов возникли проблемы с разгрузкой нефти в США

Радио Sputnik06:43

В ожидании «нефтяной армады». Саудовские супертанкеры не могут выгрузить свою нефть в США

Украина.ру02:48

СМИ: Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

RT на русском02:19

Саудовские супертанкеры с нефтью испытывают проблемы с разгрузкой в США

ПРАЙМ01:59
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
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Происшествия

Мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана в Петербурге

Мигранты собрались у здания консульства Узбекистана в Петербурге. Они пытались узнать информацию о чартерных рейсах на родину.
РЕН ТВ 07:21
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Quto.ru 04:29
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В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
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Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»

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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
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Политика

В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно

В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
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Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
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Происшествия

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили сосиски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 07:16
Политика

Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат

Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Lenta.ru 07:27
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос 11 мая в 14:09
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Общество

Глава СК поручил разобраться с увольнениями медиков под Владимиром

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков в больницах Владимирской области и с их увольнениями после сюжета РЕН ТВ.
РЕН ТВ 04:58
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Шоу-бизнес

«В красных точках от укусов»: Нелли Ермолаева рассказала о пребывании на необитаемом острове

Оказывается, на этом острове живут песчаные блохи, - рассказала Нелли порталу 7дней.ru.
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Единоборства

Глава UFC назвал новые сроки проведения боя Хабиба

Газета.Ru 06:51
Общество

Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
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Общество

Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам

Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам.
РБК 07:20
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

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Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере

Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
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Общество

Супруга Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом

Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сообщила изданию Daily Storm.
NewInform вчера в 08:55
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Экономика

Путин предложил запустить кредитную программу поддержки занятости

В понедельник, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к населению предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости.
Форпост Северо-Запад 11 мая в 10:15
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Политика

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Интерфакс 05:10
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Общество

СК изучает видео с возложением 9 мая цветов к памятнику гитлеровцам

Ранее житель Балтийска опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенному на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.
РЕН ТВ 04:53
Общество

Рособрнадзор: Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на этой неделе

Корректировка сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может произойти в ближайшую неделю.
Национальная служба новостей вчера в 03:58
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
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Общество

Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая

Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
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Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
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Общество

Дуров обвинил США в закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель соцсети «ВКонтакте» и заблокированного на территории России мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что отказывается от планов запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram.
Daily Storm вчера в 14:23
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Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Коммерсантъ вчера в 23:05
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