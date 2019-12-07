Происшествия

RT на русскомRT на русскомУ сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости

Водитель автомобиля, въехавший в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) и сбивший насмерть трёх пешеходов, имеет за год 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
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с чего всё началось

Момент ДТП, где авто протаранило вестибюль МЦК и сбило трех пешеходов

МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.
РЕН ТВ00:57

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У сбившего пешеходов у станции МЦК водителя было 12 штрафов

Москва 2405:20

Сбивший насмерть трех человек у станции МЦК «Окружная» водитель получил 12 штрафов за превышение скорости

Агентство Москва05:03

Момент аварии с тремя погибшими у станции МЦК попал на видео

РИА Новости03:37

Сбивший насмерть пешеходов в Москве водитель имеет 12 штрафов за превышение скорости

ТАСС05:14

Друзья стритрейсера, сбившего троих человек в Москве, рассказали о нем подробности

Вечерняя Москва07:16

Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

Интерфакс02:54

Кадры с места ДТП в Москве, где насмерть сбили трех пешеходов

РЕН ТВвчера в 23:40
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Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

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В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
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СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе

Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Русская Планета вчера в 00:26
Политика

ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
РИА Новости 05:42
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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел в два раза

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Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания

Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
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Цорн: «Спартак» не будет делать зимой больших изменений в составе

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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Мэр Липецка Уваркина объяснила видео с матом

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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
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Утечка и распространение секретных документов о торговле между Вашингтоном и Лондоном в период после Brexit связана с кампанией дезинформации, проводимой из России в рамках вмешательства в предстоящие в Великобритании выборы.
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Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

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Навальный о Слуцком: думал, тренеры какие-то озверевшие чуваки, а этот очень интеллигентный

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Появились первые фотографии Kia Seltos для России

1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

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Зеленский заявил, что Украина не будет «блюдом для больших боссов»

«Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — отметил украинский президент.
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