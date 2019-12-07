Происшествия
RT на русскомУ сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости
Водитель автомобиля, въехавший в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) и сбивший насмерть трёх пешеходов, имеет за год 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
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с чего всё началось
МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.РЕН ТВ00:57
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