МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.

с чего всё началось

Водитель автомобиля, въехавший в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) и сбивший насмерть трёх пешеходов, имеет за год 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости

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