Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
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В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Об этом, по информации на утро воскресенья, свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
ТАСС00:32

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Коронавирус выявлен у семи граждан РФ в Таиланде

REGNUM01:06

У семерых россиян в Таиланде обнаружен коронавирус

Эхо Москвы01:30

В Таиланде у семи россиян выявили коронавирус

Коммерсантъ01:21

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Российская газета01:18

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

Lenta.ru02:07

В Таиланде у семи россиян выявили коронавирус

Московский Комсомолец00:46

В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

ТАСС00:32
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Общество

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Газета.Ru 02:13
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ 03 апреля в 12:24
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса

Федяков отметил, что многие фрукты и овощи не проходят термообработку, поэтому люди могут опасаться контакта с ними, ведь на поверхности может быть коронавирус.
Известия вчера в 21:30
Общество

Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день

Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о гибели двух сотрудников Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны ВС Украины населенного пункта Калиново.
РИА Новости 01:43
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Спорт

В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные

Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Игромания.ру 03 апреля в 06:25
Наука

Ученые выяснили, что кошки мяукают для общения с человеком

ToDay News Ufa вчера в 11:07
Общество

В Ростовской области хозяев квартир освободили от взносов за капремонт из-за COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев расширил меры социальной поддержки жителей региона из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 15:51
Общество

Ученые оценили возможность передачи коронавируса комарами

Online47.ru вчера в 19:07
Здоровье

Главный нарколог РФ поддержал запрет продажи алкоголя в Забайкалье

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал позитивным решение о введении «сухого закона» в части Якутии и Забайкальском крае и считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России, сообщает 4 апреля «Интерфакс».
Чита.Ру вчера в 20:35
Общество

В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая

Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
REGNUM вчера в 20:50
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Экономика

Семь нижегородских предприятий вошли в список системообразующих

В список вошли 646 предприятий.
Ньюс-НН 03 апреля в 13:12
Здоровье

В Омске снова отказываются брать тест на коронавирус

03.04 до 14:00 никто не пришел брать анализы, позвонил в поликлинику и нам отказали в заборе анализов, объяснив это тем, что при отсутствии признаков пневмонии анализы не берутся, даже если Вы приехали из Германии.
БК55 03 апреля в 07:38
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Известия 02:19
Экономика

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза.
URA.Ru 01:52
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Происшествия

Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске

Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Тайга.инфо 01:13
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК вчера в 13:54
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 03 апреля в 23:28
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