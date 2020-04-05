Коронавирус
Lenta.ruУ семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
Оценить79
с чего всё началось
Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Об этом, по информации на утро воскресенья, свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.ТАСС00:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Общество
Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Общество
Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
Общество
Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса
Федяков отметил, что многие фрукты и овощи не проходят термообработку, поэтому люди могут опасаться контакта с ними, ведь на поверхности может быть коронавирус.
Общество
Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день
Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о гибели двух сотрудников Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны ВС Украины населенного пункта Калиново.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус
Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
Спорт
В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные
Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Наука
Ученые выяснили, что кошки мяукают для общения с человеком
Общество
В Ростовской области хозяев квартир освободили от взносов за капремонт из-за COVID-19
Губернатор Ростовской области Василий Голубев расширил меры социальной поддержки жителей региона из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Ученые оценили возможность передачи коронавируса комарами
Здоровье
Главный нарколог РФ поддержал запрет продажи алкоголя в Забайкалье
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал позитивным решение о введении «сухого закона» в части Якутии и Забайкальском крае и считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России, сообщает 4 апреля «Интерфакс».
Общество
В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая
Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
Экономика
Семь нижегородских предприятий вошли в список системообразующих
В список вошли 646 предприятий.
Здоровье
В Омске снова отказываются брать тест на коронавирус
03.04 до 14:00 никто не пришел брать анализы, позвонил в поликлинику и нам отказали в заборе анализов, объяснив это тем, что при отсутствии признаков пневмонии анализы не берутся, даже если Вы приехали из Германии.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Происшествия
У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус
Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
Экономика
Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года
«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске
Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.