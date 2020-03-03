Общество
ПолитсоветУ семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета. Как утверждает политик на своем сайте, счета были заблокированы накануне вечером. Блокировка коснулась его самого, его жены, обоих детей и родителей.
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Политика
Глава ДНР предложил обсудить текст поправки в Конституцию РФ
Пушилин предложил обсудить текст поправки в преамбулу Конституции РФ, который был направлен в рабочую группу по разработке изменений первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Хоккей
Овечкин вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам
Здоровье
На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом
Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Биатлон
Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
Политика
Дмитрий Трапезников избран главой администрации Элисты
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Трапезников исполняет обязанности главы администрации Элисты с октября 2019 года, в декабре горсобрание Элисты вновь утвердило его в этой должности.
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына
Бывший офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил о возросшей угрозе похищения Арчи Харрисона — сына британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные о «гуманитарном кризисе» в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг данные о том, что войска в Идлибе спровоцировали так называемый "гуманитарный кризис" в результате обострения обстановки, они "тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности".
Политика
Песков не сказал, какой бог упомянут в поправках к Конституции
Песков подтвердил, что упоминание бога есть в поправках, внесённых в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Всего случаи инфицирования выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Общество
В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Политика
Путин и Трамп поздравили Радева с годовщиной освобождения Болгарии
Болгарский президент Румен Радев получил поздравления по случаю годовщины освобождения его страны от османского ига от президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидеров других государств.
Происшествия
В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне
Шоу-бизнес
Больная Анастасия Заворотнюк покинула Россию
По данным СМИ лечение Заворотнюк в Италии могла оплатить экс-возлюбленная Петра Чернышева фигуристка Наоми Ланг.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Политика
Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления своего украинского коллеги Вадима Пристайко о возможности пересмотра минских соглашений, подчеркнул, что эти договоренности "безальтернативны".
Общество
Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем
Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.
Происшествия
В Забайкалье 17-летний сын застрелил отца
В Забайкалье подросток застрелил отца во время ссоры. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону, передает РИА Новости.
Общество
Италия поменяет российским туристам визы на годовые из-за коронавируса
Страна бесплатно выдаст годовые шенгенские визы тем российским туристам, у которых сорвались поездки в страну в марте-мае из-за вспышки коронавируса, которая в настоящее время господствует на Апеннинском полуострове.
Армия и оружие
Лавров: НАТО не намерена создавать меры доверия вместе с РФ
НАТО не намерена разрабатывать вместе с Россией меры по увеличению доверия и снижению эскалации, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Хоккей
КХЛ не получала документов по отмене мероприятий в Москве
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали информацию о возможной отмене массовых спортивных мероприятий в Москве в качестве одной из мер по предупреждению распространения коронавируса.