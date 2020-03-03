Общество

ПолитсоветПолитсоветУ семьи Навального заблокировали все счета

Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета. Как утверждает политик на своем сайте, счета были заблокированы накануне вечером. Блокировка коснулась его самого, его жены, обоих детей и родителей.
Читать в источнике
Комментировать593

Подробнее о событии

Навальный остался без денег. Следствие заблокировало счета всей его семьи

Фонтанка.Ру05:04

Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи

Коммерсантъ05:43

Песков не стал комментировать информацию о блокировке счетов членов семьи Навального

ТАСС05:20

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Ведомости05:14

Навальный заявил о блокировке банковских счетов у членов его семьи

РБК06:20

У родных Алексея Навального и Ивана Жданова заблокировали банковские счета

Znak.com04:50

У членов семьи Алексея Навального заблокировали счета в банках

Эхо Москвы06:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:33, Ашберн
Политика

Глава ДНР предложил обсудить текст поправки в Конституцию РФ

Пушилин предложил обсудить текст поправки в преамбулу Конституции РФ, который был направлен в рабочую группу по разработке изменений первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.
REGNUM 08:21
Экономика

Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль

Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.
Что происходит 07:45
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия вчера в 15:10
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия вчера в 12:38
Хоккей

Овечкин вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам

Спорт-Экспресс 01 марта в 23:44
Здоровье

На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом

Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Красная весна 07:32
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Биатлон

Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
Народные новости вчера в 13:53
Политика

Дмитрий Трапезников избран главой администрации Элисты

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Трапезников исполняет обязанности главы администрации Элисты с октября 2019 года, в декабре горсобрание Элисты вновь утвердило его в этой должности.
REGNUM 06:55
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Телеканал 360° вчера в 13:35
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына

Бывший офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил о возросшей угрозе похищения Арчи Харрисона — сына британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл.
Известия 05:31
Армия и оружие

ЦПВС опроверг данные о «гуманитарном кризисе» в Идлибе

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг данные о том, что войска в Идлибе спровоцировали так называемый "гуманитарный кризис" в результате обострения обстановки, они "тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности".
Народные новости 07:42
Политика

Песков не сказал, какой бог упомянут в поправках к Конституции

Песков подтвердил, что упоминание бога есть в поправках, внесённых в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.
REGNUM 06:20
Политика

Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Всего случаи инфицирования выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.
Эхо Москвы 05:03
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Газета.Ru 06:53
Общество

В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
RT на русском 01 марта в 17:09
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Политика

Путин и Трамп поздравили Радева с годовщиной освобождения Болгарии

Болгарский президент Румен Радев получил поздравления по случаю годовщины освобождения его страны от османского ига от президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидеров других государств.
REGNUM 06:50
Происшествия

В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне

РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес

Больная Анастасия Заворотнюк покинула Россию

По данным СМИ лечение Заворотнюк в Италии могла оплатить экс-возлюбленная Петра Чернышева фигуристка Наоми Ланг.
Privet-Rostov.ru вчера в 05:14
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:39
Политика

Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления своего украинского коллеги Вадима Пристайко о возможности пересмотра минских соглашений, подчеркнул, что эти договоренности "безальтернативны".
РИА Новости 07:25
Общество

Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем

Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.
Крым 24 07:57
Происшествия

В России нашли готовивших массовые убийства школьника и студентку

Lenta.ru 06:44
Происшествия

В Забайкалье 17-летний сын застрелил отца

В Забайкалье подросток застрелил отца во время ссоры. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону, передает РИА Новости.
BFM.ru 06:50
Общество

Италия поменяет российским туристам визы на годовые из-за коронавируса

Страна бесплатно выдаст годовые шенгенские визы тем российским туристам, у которых сорвались поездки в страну в марте-мае из-за вспышки коронавируса, которая в настоящее время господствует на Апеннинском полуострове.
Mockva.ru 06:50
Армия и оружие

Лавров: НАТО не намерена создавать меры доверия вместе с РФ

НАТО не намерена разрабатывать вместе с Россией меры по увеличению доверия и снижению эскалации, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Российская газета 07:50
Хоккей

КХЛ не получала документов по отмене мероприятий в Москве

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали информацию о возможной отмене массовых спортивных мероприятий в Москве в качестве одной из мер по предупреждению распространения коронавируса.
RT на русском 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иван Юрьевич Жданов
Российский юрист, общественный и политический деятель, директор «Фонда борьбы с коррупцией» c 2018 года, член Центрального совета партии «Россия будущего».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное