Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета. Как утверждает политик на своем сайте, счета были заблокированы накануне вечером. Блокировка коснулась его самого, его жены, обоих детей и родителей.

У семьи Навального заблокировали все счета

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