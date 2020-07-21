Коронавирус
BFM.ruУ семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
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Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Кино
Автор «Ходячих мертвецов» рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе
Роберт Киркман, один из создателей сериала "Ходячие мертвецы" и оригинальных комиксов, подтвердил, что у Рика Граймса, ранее выведенного из "базового" телешоу, появится собственная линейка из трех полнометражных фильмов.
Российская газета 04:20
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
Общество
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
Учения ВСУ закончились гибелью командира уничтоженной бронемашины
Бронемашины в рамках отработки ударов начали перестрелку. Инцидент закончился трагично – погиб командир, участвующий в тренировке.
Политическая Экспертиза 12:18
Здоровье
Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19
Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
Происшествия
Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
РИА Новости 06:52
Футбол
Хадсон-Одои может уйти из «Челси» из-за нехватки игрового времени
Как пишет Sky Sports, игрока не устраивает то количество игрового времени, что он получает в «Челси».
Sports.ru 11:39
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
В Брянске сильный ветер повалил дерево на легковушку
Вечером во вторник, 21 июля, на Брянщину обрушился сильный ветер. В областном центре стихия разгулялась около семи вечера.
Брянская Губерния 14:07
Политика
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
Российская газета 08:49
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Политика
Глава МИД Ирана на встрече с Лавровым передал послание Путину
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал послание президенту России Владимиру Путину.
Известия 12:12
Единоборства
Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей
Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix
Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные сериалы компаний Disney+ и Netflix.
РБК 15:00
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.
Astera 15:32
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Футбол
«Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А
"Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе.
РИА Новости 15:34
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Авто
Обновлённый Mercedes-Benz Vito выходит на российский рынок
Компания Mercedes-Benz сообщила о появлении обновлённой версии вэна Vito в нашей стране.
Тарантас Ньюс 08:43