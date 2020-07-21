Коронавирус
BFM.ruУ семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
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Экономика
Трутнев подтвердил субсидирование перевозок дальневосточной авиакомпании в 30 млрд руб
Субсидирование пассажирских перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании обойдется примерно в 30 млрд рублей.
Интерфакс 07:43
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
Народные новости 18:22
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Здоровье
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
РИА Новости 02:49
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru 15:02
Наука
Создана основанная на «здравом смысле» система навигации для роботов
Ученые из США создали уникальную основанную на «здравом смысле» систему навигации для роботов, которая позволит андроиду передвигаться более эффективно.
МедиаПоток 08:07
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
Политика
Украинского террориста выгнали из неонацистского батальона за извращения
Максима Кривоша, захватившего заложников в украинском Луцке, ранее выгнали из неонацистского добровольческого батальона «Азов».
Lenta.ru 18:14
Происшествия
В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета
В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru 15:27
Футбол
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Происшествия
Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти
Двое мужчин погибли и один госпитализирован после удара током во Всеволожском районе Ленинградской области.
Известия 17:12
Футбол
«Милан» объявил о продлении контракта с Пиоли
РИА Новости 18:27
Общество
Россиянам дали совет по первому трудоустройству
Об изменениях в законе объявил президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 23 июня.
РИА Новости 19:00
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков, произошедших в середине июля на строящемся в городе Свободный газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Rambler News Service вчера в 09:57
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
Газета.Ru вчера в 22:23
Космос
Астрономы отобразили магнитное поле спиральной галактики похожей на нашу
Используя массив радиотелескопов «Very Large Array», астрономы создали карту линий магнитного поля, которые «вырываются» из спиральной галактики NGC 4217, проживающей на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Большая Медведица.
Ин-спейс.ру 14:54
Происшествия
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета 15:03
Футбол
Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса
Судья Игорь Федотов раскритиковал Руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Газета.Ru 17:13
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru 12:28
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках
Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
ToDay News Ufa 10:51
Наука
Биологи из Гарварда раскрыли секрет появления мурашек на коже
ToDay News Ufa 07:32
Единоборства
Джордж Сент-Пьерр назвал Хабиба Нурмагомедова идеальным бойцом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Джордж Сент-Пьерр, до сих пор не расстался с идеей вернуться в октагон ради поединка с Хабибом Нурмагомедовым, которого считает идеальным бойцом, обладающим аурой непобедимости.
FightTime.ru 15:16
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Политика
Посол РФ в Великобритании: Москва не хочет отделения Шотландии
Лондон, 21 июля 2020, 23:25 — REGNUM Россия не стремится к отделению Шотландии от Великобритании, сообщил 21 июля российский посол в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM 16:25