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Кино На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая» На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».

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Футбол «Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства. 3

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 120

Общество Опубликованы кадры с задержанным захватчиком заложников в Луцке Twitter / Avakov Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал фото с захватчиком заложников в Луцке после задержания.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,9K

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Киберспорт Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.

Футбол «Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».