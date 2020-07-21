Коронавирус
BFM.ruУ семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
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Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Экономика
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru 15:20
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Общество
Опубликованы кадры с задержанным захватчиком заложников в Луцке
Twitter / Avakov Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал фото с захватчиком заложников в Луцке после задержания.
РЕН ТВ 15:00
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
Экономика
Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание.
Известия 17:01
Футбол
Клопп: момент, когда «Ливерпуль» получит трофей, будет одним из самых важных в истории
Чемпионат 20:00
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru 12:28
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 09:07
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews вчера в 07:18
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране, вероятнее всего, ухудшится.
Известия 19:51
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56