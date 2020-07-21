Коронавирус
Российская газетаУ семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля. Как сообщает сайт клуба, по его итогам заражение коронавирусной инфекцией выявлено у семи хоккеистов.
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Происшествия
СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке
Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова.
РИА Новости 12:22
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском вчера в 10:51
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн
В Дагестане преступная группа, в которую входили адвокаты, нотариусы и полицейские, украла из бюджета около 78 миллионов рублей.
Российская газета 14:05
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Внук Бориса Ельцина встречается с бывшей возлюбленной Павла Деревянко
Подписчики Бориса Ельцина-младшего уже начали делать импровизированные ставки на то, сколько будут длиться новые отношения.
Pravda.Ru 12:04
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
Политика
Как Хабаровск встретил Дегтярева
Мягко говоря, неласково встретил Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Московский Комсомолец 11:45
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Кино
«Джокер» возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев
Британский Совет по классификации фильмов (BBFC) объявил, что фильмом, получившим наибольшее число жалоб в Великобритании в 2019 году, стала драма Тодда Филлипса "Джокер".
Российская газета вчера в 10:01
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин номинирован на приз "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку сезона, сообщает Sportsnet в Twitter.
Газета.Ru 13:23
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Армия и оружие
В НАТО рассказали о намерениях сбивать российские Су-57
На Западе рассказали о намерениях сбивать российские Су-57 при помощи «Тайфунов».
Avia.pro 10:26
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
Деловое.ТВ 09:20
Интернет
Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО
Злоумышленники специально добавляют названия сериалов и фильмов от Netflix в зараженные вирусами файлы, чтобы получить доступ к данным операционной системы цифровых устройств.
Экономика сегодня 10:32
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Николай Басков публично оскорбил Настю Ивлееву
Территория новостей 05:54
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за коронавируса
Сухум, 21 июля 2020, 16:58 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение продлить срок действия ограничений на въезд в страну через государственную границу с Россией до 28 июля.
REGNUM 09:58
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала фото с повзрослевшей дочерью
Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова показала, как изменилась ее 14-летняя дочь Ариадна.
Актуальные Новости вчера в 11:43
Кино
Слухи: Бен Аффлек вновь станет Бэтменом в камео в фильме «Флэш»
Помимо Роберта Паттинсона, который исполняет роль Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза, к роли детектива в плаще, по слухам, вернется Майкл Китон.
Киноафиша России 04:05
Футбол
«Крылья Советов» не сыграют с «Сочи» из-за вспышки коронавируса
Сегодня, 20 июля 2020, стало известно, что из-за вспышки COVID-19 не состоится один из матчей заключительного тура РПЛ.
Pro Город Самара вчера в 07:23
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Кино
Режиссеры «Мстителей» захотели снять новый фильм по комиксам Marvel
ИА Красная Весна 11:04
Здоровье
Правительство разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Правительство России разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей.
Evo-rus.com 13:22
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Культура
Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса 08:30
Происшествия
Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте
Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта, пока нет, пожар может иметь случайный характер, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
РИА Новости 13:38