Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУ семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля. Как сообщает сайт клуба, по его итогам заражение коронавирусной инфекцией выявлено у семи хоккеистов.
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12 человек заболели коронавирусом в клубе МХЛ «Капитан»

Спорт-Экспресс13:53

В ЦСКА обнаружили семь случаев заражения коронавирусом

Sport.ru11:44

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

РИА Новости11:02

Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Sports.ru11:10

7 хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Sport24.ru11:07

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Metaratings11:06

Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус

Чемпионат11:17
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Происшествия

СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке

Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова.
РИА Новости 12:22
14
Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском вчера в 10:51
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
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Происшествия

В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн

В Дагестане преступная группа, в которую входили адвокаты, нотариусы и полицейские, украла из бюджета около 78 миллионов рублей.
Российская газета 14:05
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Шоу-бизнес

Внук Бориса Ельцина встречается с бывшей возлюбленной Павла Деревянко

Подписчики Бориса Ельцина-младшего уже начали делать импровизированные ставки на то, сколько будут длиться новые отношения.
Pravda.Ru 12:04
14
Путешествия

Россиянам предложили платить за отдых в России

В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
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Политика

Как Хабаровск встретил Дегтярева

Мягко говоря, неласково встретил Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Московский Комсомолец 11:45
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
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Кино

«Джокер» возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев

Британский Совет по классификации фильмов (BBFC) объявил, что фильмом, получившим наибольшее число жалоб в Великобритании в 2019 году, стала драма Тодда Филлипса "Джокер".
Российская газета вчера в 10:01
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Хоккей

Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин номинирован на приз "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку сезона, сообщает Sportsnet в Twitter.
Газета.Ru 13:23
Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
86
Армия и оружие

В НАТО рассказали о намерениях сбивать российские Су-57

На Западе рассказали о намерениях сбивать российские Су-57 при помощи «Тайфунов».
Avia.pro 10:26
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
625
Происшествия

В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке

МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
Деловое.ТВ 09:20
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Интернет

Сериалы Netflix превратили во вредоносное ПО

Злоумышленники специально добавляют названия сериалов и фильмов от Netflix в зараженные вирусами файлы, чтобы получить доступ к данным операционной системы цифровых устройств.
Экономика сегодня 10:32
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

LiveSport.ru вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Николай Басков публично оскорбил Настю Ивлееву

Территория новостей 05:54
3
Политика

Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за коронавируса

Сухум, 21 июля 2020, 16:58 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение продлить срок действия ограничений на въезд в страну через государственную границу с Россией до 28 июля.
REGNUM 09:58
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала фото с повзрослевшей дочерью

Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова показала, как изменилась ее 14-летняя дочь Ариадна.
Актуальные Новости вчера в 11:43
23
Кино

Слухи: Бен Аффлек вновь станет Бэтменом в камео в фильме «Флэш»

Помимо Роберта Паттинсона, который исполняет роль Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза, к роли детектива в плаще, по слухам, вернется Майкл Китон.
Киноафиша России 04:05
Футбол

«Крылья Советов» не сыграют с «Сочи» из-за вспышки коронавируса

Сегодня, 20 июля 2020, стало известно, что из-за вспышки COVID-19 не состоится один из матчей заключительного тура РПЛ.
Pro Город Самара вчера в 07:23
8
Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
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Кино

Режиссеры «Мстителей» захотели снять новый фильм по комиксам Marvel

ИА Красная Весна 11:04
Здоровье

Правительство разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Правительство России разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей.
Evo-rus.com 13:22
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Экономика

«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии

"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Шоу-бизнес

Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры

Газета.Ru 11:21
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Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
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Культура

Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса 08:30
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Происшествия

Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте

Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта, пока нет, пожар может иметь случайный характер, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
РИА Новости 13:38
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