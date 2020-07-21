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Происшествия Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. 13

Происшествия В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ. 14

Происшествия Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову. 3

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Общество Минздрав Италии заявил, что страна справилась с эпидемией коронавируса Глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца заявил, что страна справилась с эпидемией коронавируса, но ещё не дошла до безопасной точки, пишет РИА Новости.

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