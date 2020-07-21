Коронавирус
BFM.ruУ семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»
11 июля с конвейера завода КамАЗ сошёл первый тягач Mercedes-Benz Actros стандарта Евро-6.
SpeedMe 14:15
Происшествия
В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму
Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
РИА Новости 14:16
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 07:55
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Общество
В турецкой Анталье с аукциона продают 5-звездочный отель Martı Myra
В Турции выставлен на продажу 5-звездочный отель Martı Myra, расположенный в районе Кемер провинции Анталья.
Недвижимость.RU 16:14
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com 11:40
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Хоккей
Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Советский спорт 13:11
Политика
Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей.
РИА Новости 03:55
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Космос
Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9
Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков.
Naked Science 06:49
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Футбол
Игорь Федотов: Авторитет Кашшаи – ниже плинтуса
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал объяснения Виктором Кашшаи спорных моментов полуфинального матча Кубка России «Зенит» – «Спартак» (1:2). Руководитель департамента судейства РФС заявил на пресс-конференции о том, что судьи приняли верные решения.
Спорт день за днем 16:39
Происшествия
Российского военного осудили за окончившийся комой спарринг с солдатом
В Санкт-Петербурге 224-й Гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока военнослужащего, устроившего спарринг, который закончился комой солдата-срочника.
Lenta.ru 10:09
Политика
Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю
Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».
РБК 14:27
Здоровье
Карта распространения коронавируса в Коми на 21 июля
На 10:30 21 июля всего в республике положительный результат показали тесты у 4819 (+58) человек, выздоровели 2866 (+107), умерли 40 (+0) пациентов.
ИА БНК 14:20
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23
Общество
Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду
В июле Юрий Дмитриев произнес последнее слово. Его полный текст публикует издание «Медуза».
Петрозаводск говорит 03:59
Футбол
«Химки» нашли дополнительного инвестора для выступления в РПЛ
По информации «РБ-Спорт», подмосковные «Химки» нашли дополнительные средства для выступления в РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 09:00
Происшествия
МИД РФ подтвердил захват пиратами россиян в Гвинейском заливе
Инцидент произошел 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах Гвинейского залива, говорится в сообщении МИД РФ.
BFM.ru вчера в 13:49