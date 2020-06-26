с чего всё началось

Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.

В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 411

Фигурное катание Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.

Политика Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». 705

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. 71

Общество Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. 265

Общество У россиян началась сокращенная рабочая неделя Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. 846

Армия и оружие «До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности. 2

Наука В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати. 1

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,5K

Происшествия В Москве два человека погибли в аварии на МКАД В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 3

Общество Москва вошла в топ-20 перспективных технологических городов Европы Москва вошла в двадцатку европейских городов, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.

Политика Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов Явка на прошедшем в воскресенье первом туре составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше. 118

Общество В Удмуртии выявили ещё 23 случая заражения коронавирусом Ижевск, 26 июня 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 июня выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 98

Шоу-бизнес Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 28