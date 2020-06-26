Общество
ИзвестияВ Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. Об этом 28 июня сообщается на сайте института.
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с чего всё началось
Позднее исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо написал в Twitter, что источник заражения мог располагаться в определенной области.Daily Stormвчера в 22:07
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В Нидерландах опровергли данные о появлении в Европе радиоактивных частиц из России
Daily Stormвчера в 22:07
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Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Газета.Ru вчера в 18:12
Космос
НАСА опубликовало видео изменения Солнца за последние десять лет
Американское агентство НАСА опубликовало уникальное видео изменения Солнца за последние десять лет, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:16
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости вчера в 06:51
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 05:13
Общество
Вырубка лесов в Западной Украине стала причиной масштабных паводков
iReactor вчера в 04:49
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Гаджеты
В Linux впервые появилась поддержка процессора производства РФ
В Linux впервые стала доступна поддержка процессора производства РФ. Компанией-изготовителем девайса является Baikal Electronics.
Дни24 27 июня в 05:00
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество
Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года.
ТАСС 01:01
Армия и оружие
«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе
Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Опубликовано «лучшее фото» НЛО за 40 лет
Житель Польши сделал, по словам уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет, пишет The Mirror.
Известия вчера в 18:00
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 26 июня в 12:10
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 27 июня в 11:58
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Общество
Москва вошла в топ-20 перспективных технологических городов Европы
Москва вошла в двадцатку европейских городов, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.
Вечерняя Москва 00:13
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Явка на прошедшем в воскресенье первом туре составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.
Интерфакс 01:14
Армия и оружие
В Псковской области военные приступили к строительству двух медцентров
Псков, 27 июня 2020, 06:16 — REGNUM В Псковской области соединения Западного военного округа (ЗВО) министерства обороны России приступили к возведению двух многофункциональных медицинских центров.
REGNUM 26 июня в 23:16
Общество
В Удмуртии выявили ещё 23 случая заражения коронавирусом
Ижевск, 26 июня 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 июня выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 26 июня в 02:46
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
«Интурист» пока сообщил об аннулировании туров до 16 июля.
Территория новостей вчера в 00:43
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 26 июня в 06:38
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19