Общество

Lenta.ruLenta.ruУ северных границ России нашли повышенную радиацию

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ. Об этом сообщает The Barents Observer. В начале июня норвежские наблюдатели недалеко от границы с российским Кольским полуостровом выявили йод-131.
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 The Barents Observer, специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.
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