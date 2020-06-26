Общество

Газета.RuГазета.RuУ северных границ России засекли повышенную радиацию

В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
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 The Barents Observer, специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.
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СМИ: На границе России и европейских стран обнаружено радиоактивное пятно

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Хайтек26 июня в 09:25

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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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