с чего всё началось

В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 45

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.

Происшествия Гаражи с автомобилями загорелись в Благовещенске Сообщение о пожаре в гаражном массиве на улице Строителей в областноим центре поступило 29 июня в 03:13.

Происшествия Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,8K

Общество Названы признаки готовящегося угона автомобиля «Метки» на машинах, которые по долгу находятся на одном месте — это еще один признак готовящегося угона, рассказал эксперт.

Общество Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды. 3

Общество У россиян началась сокращенная рабочая неделя Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. 720

Происшествия В Хакасии устраняют последствия непогоды, есть пострадавший Абакан, 29 июня 2020, 05:35 — REGNUM Несколько муниципалитетов Хакасии пострадали от ливня и штормового ветра 28 июня.

Политика Конте напомнил Меркель о бухгалтерских книгах Конте подчеркнул, что во взглядах Меркель изменений не произошло, но он сам ведет бухгалтерские книги.

Здоровье Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям. 20

Общество Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.