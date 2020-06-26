Общество
Lenta.ruУ северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ. Об этом сообщает The Barents Observer. В начале июня норвежские наблюдатели недалеко от границы с российским Кольским полуостровом выявили йод-131.
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с чего всё началось
Как пишет The Barents Observer, специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.News.ru06:56
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