с чего всё началось

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ. Об этом сообщает The Barents Observer. В начале июня норвежские наблюдатели недалеко от границы с российским Кольским полуостровом выявили йод-131.

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 359

Игры Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox. 1

Технологии Эксперты раскрыли способ гарантированной защиты процесса выборов Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) раскрыли способ гарантированной защиты процесса электронного голосования по поправкам в Конституцию России, для которого используется технология блокчейн. 1

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Кино Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса. 11

Политика Лингвист опровергла заявления об ошибках в бюллетенях по поправкам Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заверила, что в предлагаемых для голосования по поправкам к главному закону страны бюллетенях не выявлено лингвистических ошибок. 2,4K

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Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 8,3K

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Футбол Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.