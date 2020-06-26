Общество

Газета.RuГазета.RuУ северных границ России засекли повышенную радиацию

В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
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В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России

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