Общество
Газета.RuУ северных границ России засекли повышенную радиацию
В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
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В Нидерландах заподозрили, что появившиеся над Европой радиоактивные вещества пришли из России
Daily Storm26 июня в 09:09
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Музыка
Фанаты Metallica выбрали лучшую песню группы
Музыканты Metallica объявили результаты "турнира" на лучшую песню.
РИА Новости 26 июня в 20:54
Гаджеты
Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядными устройствами
По данным авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо, новые смартфоны iPhone не будут комплектоваться зарядными устройствами.
Газета DAILY 15:43
Общество
Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев
Из России после чемпионата мира по футболу 2018 года не вернулись на родину более двух тысяч иностранных болельщиков.
Lenta.ru 15:38
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Футбол
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 15:32
Гаджеты
Планшетофон Honor X10 Max показали на живых фото
Evo-rus.com 05:33
Футбол
Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес завершил карьеру
Бывший нападающий сборной Германии Марио Гомес решил завершить карьеру.
Вести.Ru 14:55
Политика
Лукашенко о задержании Бабарико: «Мы действуем по закону»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России поняло причины ситуации вокруг Безгазпромбанка (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка).
News.ru 15:40
Футбол
Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
ProstoProSport вчера в 15:58
Политика
Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши
Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
Общество
В Великобритании заявили, что Иисус Христос не был белым
Британский священник Джастин Уэлби в своем Twitter-аккаунте напомнил, что Иисус Христос был с Ближнего Востока.
Общественная служба новостей 16:08
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Кино
Человеку-пауку - 45: Пять лучших ролей Тоби Магуайра
Фото: kinopoisk.ru Питер Паркер / "Человек-паук" Широкая известность пришла к Тоби Магуайру в 2002 году, когда он сыграл Человека-паука в одноименном фильме Сэма Рэйми.
Российская газета вчера в 03:00
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он склонен игнорировать любые обвинения в адрес России.
News.ru 13:11
Шоу-бизнес
София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса
По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
НТВ вчера в 04:43
Происшествия
Специалисты восстановили электроснабжение Норильска
Специалисты восстановили электроснабжение Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции.
RT на русском 14:50
Общество
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:27
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Тамбов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:39
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14