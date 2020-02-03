У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.

Политика В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.

Экономика Китайские биржи открылись обвалом на 8% Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Здоровье Во многих московских аптеках закончились медицинские маски В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс».

Экономика Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 30.01.2020, руб. (см. таблицу).

Происшествия Смертельное ДТП в Москве попало на видео Камера наблюдения сняла момент ДТП на улице Свободы в Москве, в результате которого погибли два человека.

Здоровье Во Вьетнаме подтвердили восьмое заражение коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения во Вьетнаме подтвердился 23 января, седьмой — 2 февраля.

Здоровье Китайский коронавирус унес больше жизней, чем атипичная пневмония Коронавирус унес больше жизней в Китае, чем атипичная пневмония 2002-2003 годов. Об этом 3 февраля пишет издание South China Morning Post.

Музыка Симфонический оркестр в Хакасии отметил 20-летие Премьера, которая состоялась в большом зале Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова, приурочена к 20-летнему юбилею симфонического оркестра, бессменным дирижером которого является заслуженный деятель искусств республики, маэстро Вячеслав Инкижеков.

Общество Китай назвал недостаток своего передового истребителя Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.

Общество Посольство РФ: провинцию Хубэй намерены покинуть 133 россиянина В посольстве РФ в КНР сообщают, что в китайской провинции Хубэй находятся 133 россиянина, которые хотят вернуться на родину из-за вспышки коронавируса.