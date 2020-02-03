Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУ севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом

РИА Новости00:48

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 февраля

Интерфаксвчера в 23:45

Аэропорт Томска возобновил работу после аварийной посадки самолета

ТАСС00:35

Томский аэропорт возобновил работу после инцидента с бортом «Руслайн»

РИА Томск00:13

Томский аэропорт снова работает в обычном режиме

Tomsk.Ru00:11

Томский аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом из Екатеринбурга

vtomske.ru00:09

Томский аэропорт возобновил работу - транспортная прокуратура

Интерфакс - Россия00:42
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Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад

Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Спорт

«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул впервые за 50 лет

«Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле со счетом 31:20.
Inc-news.ru вчера в 23:53
Политика

В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ

В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
РИА Новости вчера в 20:07
Космос

В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
РИА Новости 00:39
Политика

Помпео проводит переговоры с главой МИД Узбекистана в Ташкенте

Госсекретарь США Майк Помпео начал переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Ташкенте.
RT на русском вчера в 23:47
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Здоровье

Во многих московских аптеках закончились медицинские маски

В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс».
Эхо Москвы вчера в 20:42
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 30.01.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 11:15
Происшествия

Смертельное ДТП в Москве попало на видео

Камера наблюдения сняла момент ДТП на улице Свободы в Москве, в результате которого погибли два человека.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия

Артемий Панарин обвинил «Аэрофлот» в жестоком обращении с животными

Первый областной 01:18
Здоровье

Во Вьетнаме подтвердили восьмое заражение коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения во Вьетнаме подтвердился 23 января, седьмой — 2 февраля.
REGNUM 00:36
Здоровье

Китайский коронавирус унес больше жизней, чем атипичная пневмония

Коронавирус унес больше жизней в Китае, чем атипичная пневмония 2002-2003 годов. Об этом 3 февраля пишет издание South China Morning Post.
Фонтанка.Ру 01:04
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Армия и оружие

В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
REGNUM 00:55
Музыка

Симфонический оркестр в Хакасии отметил 20-летие

Премьера, которая состоялась в большом зале Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова, приурочена к 20-летнему юбилею симфонического оркестра, бессменным дирижером которого является заслуженный деятель искусств республики, маэстро Вячеслав Инкижеков.
Хакасия-Информ вчера в 12:46
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Общество

Китай назвал недостаток своего передового истребителя

Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
Ferra вчера в 03:35
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

С поезда Пекин-Москва сняли всех пассажиров

BFM.ru вчера в 23:12
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБК вчера в 21:34
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в Тамани.
РБК вчера в 23:01
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Общество

Посольство РФ: провинцию Хубэй намерены покинуть 133 россиянина

В посольстве РФ в КНР сообщают, что в китайской провинции Хубэй находятся 133 россиянина, которые хотят вернуться на родину из-за вспышки коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:51
Происшествия

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 04:39
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в РФ достигла исторического минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в минувшем декабре достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%, говорится в сообщении Банка России.
РИА Новости 31 января в 01:21
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