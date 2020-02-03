Происшествия
РИА НовостиУ севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Спорт
«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул впервые за 50 лет
«Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле со счетом 31:20.
Политика
В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ
В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
Космос
В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb
Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Политика
Помпео проводит переговоры с главой МИД Узбекистана в Ташкенте
Госсекретарь США Майк Помпео начал переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Ташкенте.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Здоровье
Во многих московских аптеках закончились медицинские маски
В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс».
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 30.01.2020, руб. (см. таблицу).
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Камера наблюдения сняла момент ДТП на улице Свободы в Москве, в результате которого погибли два человека.
Происшествия
Артемий Панарин обвинил «Аэрофлот» в жестоком обращении с животными
Здоровье
Во Вьетнаме подтвердили восьмое заражение коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения во Вьетнаме подтвердился 23 января, седьмой — 2 февраля.
Здоровье
Китайский коронавирус унес больше жизней, чем атипичная пневмония
Коронавирус унес больше жизней в Китае, чем атипичная пневмония 2002-2003 годов. Об этом 3 февраля пишет издание South China Morning Post.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Армия и оружие
В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных
В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
Музыка
Симфонический оркестр в Хакасии отметил 20-летие
Премьера, которая состоялась в большом зале Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова, приурочена к 20-летнему юбилею симфонического оркестра, бессменным дирижером которого является заслуженный деятель искусств республики, маэстро Вячеслав Инкижеков.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Общество
Китай назвал недостаток своего передового истребителя
Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Общество
С поезда Пекин-Москва сняли всех пассажиров
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в Тамани.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Общество
Посольство РФ: провинцию Хубэй намерены покинуть 133 россиянина
В посольстве РФ в КНР сообщают, что в китайской провинции Хубэй находятся 133 россиянина, которые хотят вернуться на родину из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в РФ достигла исторического минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в минувшем декабре достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%, говорится в сообщении Банка России.