Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУ севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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Что случилось этой ночью: понедельник, 3 февраля

Интерфаксвчера в 23:45

ВПП томского аэропорта готовят к работе, самолет Bombardier CRJ-100, у которого сломалось шасси, убрали с полосы

Интерфакс - Россиявчера в 23:34

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

РИА Новостивчера в 22:18

Аэропорт Томска приостановил работу после аварийной посадки самолета

ТАССвчера в 22:27

Томский аэропорт возобновил работу

vtomske.ru00:09

Транспортная прокуратура: томский аэропорт закрыт для обследования ВПП

РИА Томсквчера в 22:08

Неисправный самолет эвакуируют с ВПП томского аэропорта

Вести-Томсквчера в 22:47
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Армия и оружие

В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ

В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
РИА Новости вчера в 20:07
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Авто

Объём производства автомобилей достиг предела

Ожидается, что глобальные продажи автомобилей в 2020 году упадут ниже 90 миллионов единиц и объём их выпуска начнёт постепенно снижаться.
Motor вчера в 04:00
Экономика

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Известия вчера в 16:47
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
Здоровье

В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок

«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
RT на русском вчера в 20:34
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Экономика

Найдена самая маленькая квартира в Крыму

Найдена самая маленькая квартира в Крыму — это апартаменты студийного типа площадью 11 «квадратов» на цокольном этаже на улице Челнокова в Севастополе.
Lenta.ru 00:03
Происшествия

У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса

Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
РИА Новости вчера в 16:31
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Футбол

Ракитич сообщил, что планировал покинуть «Барселону» в январе

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признал, что рассматривал возможность покинуть клуб в январе.
Матч ТВ вчера в 20:58
Здоровье

В России выявили первых зараженных коронавирусом

В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
АБН 31 января в 07:44
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Шоу-бизнес

«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
VSE42.RU вчера в 21:03
Наука

Учёный рассказал, стоит ли бояться магнитных бурь

Life.ru вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Слово и Дело 01 февраля в 03:05
Происшествия

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
IrkutskMedia вчера в 23:32
Здоровье

Названы пять продуктов, усиливающих симптомы артрита

Медики порекомендовали отказаться от обработанных пищевых продуктов, так как в них содержится много трансжиров, которые нарушают пищеварение и провоцируют воспалительную реакцию в организме.
Волгоградская правда вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Общество

Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств

Что обнаружила комиссия РАН В реестре ЕАЭС содержатся данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение, подготовленное в соответствии с правилами союза.
РБК вчера в 22:00
Политика

Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
REGNUM вчера в 23:19
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Общество

Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников

Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
News.ru вчера в 03:42
Гаджеты

Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
iReactor вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР.
РБК вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар

Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Экспресс газета 01 февраля в 04:38
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