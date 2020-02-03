Происшествия
РИА НовостиУ севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
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ВПП томского аэропорта готовят к работе, самолет Bombardier CRJ-100, у которого сломалось шасси, убрали с полосы
Интерфакс - Россиявчера в 23:34
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Армия и оружие
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ
В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Авто
Объём производства автомобилей достиг предела
Ожидается, что глобальные продажи автомобилей в 2020 году упадут ниже 90 миллионов единиц и объём их выпуска начнёт постепенно снижаться.
Экономика
Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Здоровье
В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Экономика
Найдена самая маленькая квартира в Крыму
Найдена самая маленькая квартира в Крыму — это апартаменты студийного типа площадью 11 «квадратов» на цокольном этаже на улице Челнокова в Севастополе.
Происшествия
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Футбол
Ракитич сообщил, что планировал покинуть «Барселону» в январе
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признал, что рассматривал возможность покинуть клуб в январе.
Здоровье
В России выявили первых зараженных коронавирусом
В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Шоу-бизнес
«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
Наука
Учёный рассказал, стоит ли бояться магнитных бурь
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Происшествия
Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы
Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Здоровье
Названы пять продуктов, усиливающих симптомы артрита
Медики порекомендовали отказаться от обработанных пищевых продуктов, так как в них содержится много трансжиров, которые нарушают пищеварение и провоцируют воспалительную реакцию в организме.
Шоу-бизнес
Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры
Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте.
Общество
Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств
Что обнаружила комиссия РАН В реестре ЕАЭС содержатся данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение, подготовленное в соответствии с правилами союза.
Политика
Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Общество
Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников
Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
Гаджеты
Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.