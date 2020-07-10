Происшествия
ИзвестияУ шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски
У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания. Об этом журналистам рассказал первый зампред думы Хабаровского края Сергей Зюбр. Он отметил, что обыски были проведены в квартирах, гаражах и автомобилях.
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с чего всё началось
В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.РИА Новости00:27
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Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Кудрявцева в купальнике сфотографировалась с двухлетней дочерью
Кудрявцева в купальнике сфотографировалась с двухлетней дочерью Лера Кудрявцева и ее дочь предстали на фото в одинаковых купальниках.
Экспресс газета 01:40
Футбол
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций постановил, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.
Sport24.ru вчера в 13:37
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
Газета.Ru вчера в 22:41
Технологии
Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении
Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Политика
Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Здоровье
Наиболее проблемные районы по COVID-19 назвал Минздрав Оренбуржья
Большие города демонстрируют широкое распространение КОВИД-19. Среди жителей Абдулино наблюдается рост пневмоний, который выше нормы.
Evo-rus.com вчера в 09:07
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
Культура
Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
CT news вчера в 08:24
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
В России неоднократно заявляли, что не станут менять свою политику под давлением США и готовы применить ответные меры против Вашингтона.
РБК вчера в 16:02
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости вчера в 06:24
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Происшествия
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
За сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли пять человек.
АиФ Новосибирск 00:26
Политика
Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств
Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели вчера в 15:43
Армия и оружие
Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07
Общество
Онколог Карасев рассказал о признаках грыжи пищевода
Грыжа образуется в пищеводе из-за ослабления диафрагмы, которое приводит к смещению верхнего отдела брюшины, в результате чего в грудную область проникают части внутренних органов.
Evo-rus.com 01:22
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36