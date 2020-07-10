Происшествия

ИзвестияИзвестияУ шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания. Об этом журналистам рассказал первый зампред думы Хабаровского края Сергей Зюбр. Он отметил, что обыски были проведены в квартирах, гаражах и автомобилях.
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В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.
РИА Новости00:27

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У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски

Известия00:40

В Хабаровском крае прошли обыски у членов ЛДПР

Lenta.ru01:07

В Хабаровском крае прошли обыски у членов ЛДПР

Хабаровские вести01:00

У пяти членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски после задержания Фургала

Коммерсантъ00:59

В ЛДПР заявили об обысках у членов партии в Хабаровском крае

РБК01:28

В Хабаровском крае прошли обыски у пяти членов ЛДПР

ТАСС00:34

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

РИА Новости00:27
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Шоу-бизнес

Кудрявцева в купальнике сфотографировалась с двухлетней дочерью

Кудрявцева в купальнике сфотографировалась с двухлетней дочерью Лера Кудрявцева и ее дочь предстали на фото в одинаковых купальниках.
Экспресс газета 01:40
Футбол

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций постановил, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.
Sport24.ru вчера в 13:37
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

Газета.Ru вчера в 22:41
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Технологии

Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении

Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
4
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
1
Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
1K
Политика

Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
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Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
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Здоровье

Наиболее проблемные районы по COVID-19 назвал Минздрав Оренбуржья

Большие города демонстрируют широкое распространение КОВИД-19. Среди жителей Абдулино наблюдается рост пневмоний, который выше нормы.
Evo-rus.com вчера в 09:07
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Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
1,3K
Армия и оружие

Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»

После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
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Культура

Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

CT news вчера в 08:24
27
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

В России неоднократно заявляли, что не станут менять свою политику под давлением США и готовы применить ответные меры против Вашингтона.
РБК вчера в 16:02
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Политика

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости вчера в 06:24
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
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Происшествия

Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли пять человек.
АиФ Новосибирск 00:26
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Политика

Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели вчера в 15:43
1
Армия и оружие

Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59
3
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru вчера в 07:07
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Общество

Онколог Карасев рассказал о признаках грыжи пищевода

Грыжа образуется в пищеводе из-за ослабления диафрагмы, которое приводит к смещению верхнего отдела брюшины, в результате чего в грудную область проникают части внутренних органов.
Evo-rus.com 01:22
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
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