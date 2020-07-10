В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.

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У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания. Об этом журналистам рассказал первый зампред думы Хабаровского края Сергей Зюбр. Он отметил, что обыски были проведены в квартирах, гаражах и автомобилях.

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски

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