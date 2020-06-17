Коронавирус
Панорама Ростова-на-ДонуНазваны имена зараженных коронавирусом игроков «Ростова»
Комментатор Нобель Арустамян накануне в своем Telegram-канале назвал имена шести игроков "Ростова", у которых в ходе планового тестирования нашли коронавирус. По его версии, речь идет о Романе Еременко, Деннисе Хаджикадуниче, Арсении Логашове, Матиасе Норманне, Хорене Байрамяне и Ивелине Попове.
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Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности
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