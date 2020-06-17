Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ шести футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус

Тесты на коронавирус у шести футболистов «Ростова» выявили отклонения от нормы.
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6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на карантин, матч с «Сочи», видимо, не состоится

Sport24.ru13:00

Кокорин заявил, что не в курсе о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Metaratings12:50

У Еременко, Попова, Норманна подозрение на коронавирус, «Ростов» садится на карантин

Советский спорт10:41

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41
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Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
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Наука

Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз

НТВ 13:52
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
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Общество

Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году

Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру 14:24
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Общество

В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января.
Летидор вчера в 09:45
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Космос

В небе над Австралией замечено зеленое свечение

Популярная механика 15 июня в 02:36
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Общество

Дацюк находится в храме, который захватил священник

Газета.Ru 07:21
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Наука

Ученые выяснили, почему крапива «жжется»

Датские исследователи впервые объяснили, из-за чего такие тончайшие объекты, как иголки крапивы или хоботок комара не ломаются при прокалывании кожи.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ

Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service 05:33
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Общество

Пенсионерам-опекунам с 1 июля проиндексируют пенсии

В федеральный закон об обязательном пенсионном страховании приняли поправку, согласно которой пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией, начиная с 1 июля 2020 года.
Live24 01:50
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
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Здоровье

В регионах России растет количество заболевших COVID-19. Главное

17 июня 2020 года • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 553,3 тысячи человек, причем более 7,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19 были установлены за последние сутки.
Vademecum вчера в 14:17
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Шоу-бизнес

Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа

Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа.
Lenta.ru вчера в 10:07
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Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
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Спорт

Американская фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой

Филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.
Lenta.ru 11:47
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 21:35
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 14:11
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Футбол

«РБ Лейпциг» — «Фортуна» Дюссельдорф: букмекеры верят в победу хозяев

17 июня «РБ Лейпциг» примет дюссельдорфскую «Фортуну» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги, который пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» и начнется в 21:30.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:56
Здоровье

О пользе воды при отказе от курения заявил врач

Live24 00:55
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Авто

Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors

Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.
Somanyhorses 14:20
Армия и оружие

Контрольный прогон: в Новочеркасске прошла репетиция парада Победы

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона провели тренировку парада Победы, который состоится 24 июня в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТК Звезда 22:10
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии внес очередные изменения в указ, который регламентирует режим повышенной готовности в республике.
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Футбол

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год, в следующем году финал турнира примет Стамбул.
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Игры

GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли

Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
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