Коронавирус
RT на русскомУ шести футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Общество
Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году
Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру 14:24
Общество
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января.
Летидор вчера в 09:45
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Космос
В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 15 июня в 02:36
Общество
Дацюк находится в храме, который захватил священник
Газета.Ru 07:21
Наука
Ученые выяснили, почему крапива «жжется»
Датские исследователи впервые объяснили, из-за чего такие тончайшие объекты, как иголки крапивы или хоботок комара не ломаются при прокалывании кожи.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову после ролика о ВДВ
Ветераны войны в Афганистане пригрозили певцу Филиппу Киркорову из-за его ролика про десантников.
Rambler News Service 05:33
Общество
Пенсионерам-опекунам с 1 июля проиндексируют пенсии
В федеральный закон об обязательном пенсионном страховании приняли поправку, согласно которой пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией, начиная с 1 июля 2020 года.
Live24 01:50
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Здоровье
В регионах России растет количество заболевших COVID-19. Главное
17 июня 2020 года • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 553,3 тысячи человек, причем более 7,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19 были установлены за последние сутки.
Vademecum вчера в 14:17
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Шоу-бизнес
Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа
Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа.
Lenta.ru вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 02:30
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Спорт
Американская фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой
Филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.
Lenta.ru 11:47
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 21:35
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 14:11
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Футбол
«РБ Лейпциг» — «Фортуна» Дюссельдорф: букмекеры верят в победу хозяев
17 июня «РБ Лейпциг» примет дюссельдорфскую «Фортуну» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги, который пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» и начнется в 21:30.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:56
Авто
Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.
Somanyhorses 14:20
Армия и оружие
Контрольный прогон: в Новочеркасске прошла репетиция парада Победы
Военнослужащие Новочеркасского гарнизона провели тренировку парада Победы, который состоится 24 июня в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТК Звезда 22:10
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Глава Башкирии внес очередные изменения в указ, который регламентирует режим повышенной готовности в республике.
Kursk.com 08:40
Футбол
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год, в следующем году финал турнира примет Стамбул.
Rambler News Service 09:55
Игры
GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли
Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
Городской портал Новый Нижний 15 июня в 03:00