Коронавирус
Спорт БИЗНЕС OnlineУ шести футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус
В «Ростове» обнаружено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал Sport_inside. Инсайдер Нобель Арустумян назвал фамилии игроков – Роман Ерёменко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.
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Общество
В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы
Другие нововведения Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» предлагает полностью исключить требование о подписании договора об удаленной работе при помощи квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП).
CNews 03:21
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Политика
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия 11:56
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Политика
Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия 16:55
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
Газета.Ru 17:22
Политика
Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа Джона Болтона
Основанием для судебного иска стала грядущая публикация книги политика, в которой он рассказывает о своей работе в Белом доме.
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода инженерам Tesla удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, впервые примененных на Model 3 и Model Y, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня вчера в 04:22
Здоровье
Специалисты назвали реорганизацию омских лабораторий разрушением системы
В Ассоциации отмечают, что реорганизацию сети лабораторий власти решили провести, не спрашивая мнения главных специалистов региона и России по лабораторной диагностике, а также без учета мнения профессиональных общественных объединений, которым является и Федерация лабораторной медицины.
Город55.ру 05:37
Шоу-бизнес
Канделаки осадила Собчак за комментарий про ее «70 килограммов»
Телеведущая и журналистка Тина Канделаки жестко ответила своей коллеге Ксении Собчак.
Невские Новости 19:04
Технологии
Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider
Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews вчера в 17:24
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
Россия достигла больших успехов при малых вложениях на международной арене потому, что США ей это позволили, заявила бывший официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд 16 июня в журнале Foreign Affairs.
ИА Красная Весна 01:34
Общество
Для сахалинцев период обсервации сокращают до пяти дней
Решение КЧС закрепило обязательную выдачу результатов тестирования на коронавирус на третий день.
Сахалин.Инфо 21:44
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Авто
Составлен рейтинг надежных кроссоверов с пробегом
Немецкое издание Auto Bild и специалисты компании по техническому надзору TUV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом.
Новые автомобили 15 июня в 08:40
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM 23:18
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Здоровье
На базе городской больницы №3 откроют инфекционный госпиталь
Уже с субботы, 20 июня, пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом начнут отправлять в городскую больницу №3. В настоящее время сотрудники больницы завершают приготовления к временному перепрофилированию медучреждения.
Atas.info 10:39
Экономика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 21:35
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01