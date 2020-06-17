В «Ростове» обнаружено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал Sport_inside. Инсайдер Нобель Арустумян назвал фамилии игроков – Роман Ерёменко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

Общество В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы Другие нововведения Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» предлагает полностью исключить требование о подписании договора об удаленной работе при помощи квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Общество Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова. 400

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 106

Политика Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня. 1

Политика Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). 9

Авто Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода инженерам Tesla удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, впервые примененных на Model 3 и Model Y, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше). 102

Здоровье Специалисты назвали реорганизацию омских лабораторий разрушением системы В Ассоциации отмечают, что реорганизацию сети лабораторий власти решили провести, не спрашивая мнения главных специалистов региона и России по лабораторной диагностике, а также без учета мнения профессиональных общественных объединений, которым является и Федерация лабораторной медицины. 12

Политика Нуланд объяснила успешность России на международной арене Россия достигла больших успехов при малых вложениях на международной арене потому, что США ей это позволили, заявила бывший официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд 16 июня в журнале Foreign Affairs. 4

Общество Для сахалинцев период обсервации сокращают до пяти дней Решение КЧС закрепило обязательную выдачу результатов тестирования на коронавирус на третий день.

Авто Составлен рейтинг надежных кроссоверов с пробегом Немецкое издание Auto Bild и специалисты компании по техническому надзору TUV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом. 3

Общество В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия». 136

Здоровье На базе городской больницы №3 откроют инфекционный госпиталь Уже с субботы, 20 июня, пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом начнут отправлять в городскую больницу №3. В настоящее время сотрудники больницы завершают приготовления к временному перепрофилированию медучреждения. 13

Экономика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 46