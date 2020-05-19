У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.

Происшествия В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек. 29

Происшествия Дело о массовом отравлении таллием в Таганроге дошло до суда По версии следствия, в 2017 году на ТАНТК обвиняемый из неприязни к нескольким сотрудникам добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий — яд, схожий по токсичности с мышьяком. 2

Общество В Петербурге запретили прощание с любыми умершими В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти. 329

Политика Лавров проведет разговор с главой МИД Германии Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 785

Политика Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин. 474

Игры «Яндекс.Деньги» выпустили банковские карты с героями «Ведьмака» «Яндекс.Деньги» совместно с компанией CD Projekt RED создали эксклюзивный дизайн для банковских карт в честь пятилетия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Футбол Чемпионат Словении возобновится 5 июня Чемпионат Словении, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 5 июня.

Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 84

Политика Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. 1K

Происшествия В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. 98

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.

Здоровье 898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 1,1K

Гаджеты Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген» Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани. 72