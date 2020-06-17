Коронавирус

MetaratingsMetaratingsУ шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус

Встреча запланирована на стадионе «Фишт» на 19 июня. Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом за два дня до матча с «Сочи»
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6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на карантин, матч с «Сочи», видимо, не состоится

Sport24.ruвчера в 13:00

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ruвчера в 11:59

Кокорин заявил, что не в курсе о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Metaratingsвчера в 12:50

Александр Кокорин: пока ничего не знаю о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Чемпионатвчера в 11:13

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ruвчера в 10:50

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 11:45

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новостивчера в 10:33
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в чемпионате Англии по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 17:26
Политика

Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москве

Всего в параде примут участие 13 тысяч военных, 234 единицы современной и исторической наземной техники, в том числе бронемашины, танки и ЗРК, а также 75 вертолетов и самолетов.
Союзное Вече вчера в 07:16
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
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Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
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Политика

Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина поспособствовать его переизбранию

Московский Комсомолец вчера в 17:54
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Культура

Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы

Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
ИА Красная Весна вчера в 09:15
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18—20 градусов, а по ночам похолодает до +10, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Энергетика

Россиянам оплатят 60% расходов за перевод машин с бензина на газ

Россиянам государство оплатит 60% расходов, связанных с переводом автомашины с бензина на газ.
МонаВиста 16 июня в 03:24
1,6K
Технологии

Роскачество предупредило об уязвимости умного дома для кибератак

Специалисты Роскачества предупредили о возможной уязвимости большинства устройств умного дома для кибератак со стороны хакеров.
Деловое.ТВ вчера в 09:08
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Общество

Генпрокурор рассказал о выявленных проблемах здравоохранения России

Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в системе здравоохранения России, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, среди них плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики и дефицит кадров.
RT на русском вчера в 05:38
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости вчера в 15:34
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,7K
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 16:52
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Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело вчера в 11:28
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Общество

Женщина с огромными губами нашла необычный способ заработка

Жительница Великобритании с самыми большими губами София Липс придумала оригинальный способ зарабатывать.
НТВ вчера в 11:53
Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал вчера в 17:21
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
3,8K
Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос вчера в 05:54
131
Общество

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 14:04
Происшествия

Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП на трассе М-5

По данным региональной прокуратуры, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Виновник аварии задержан, ему грозит до семи лет тюрьмы.
Polit74.ru вчера в 03:45
Кино

"Союзмультфильм" показал новых героев перезапуска "Ну, погоди!"

Отечественная студия "Союзмультфильм" представила новых персонажей перезапуска мультсериала "Ну, погоди!".
Online47.ru 00:37
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Шоу-бизнес

Королева и Тарзан потеряли свой бизнес

Напомним, что ранее было опубликовано интервью с Глушко, в ходе которого артист якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию во время пандемии, артисты «не имеют ни копейки».
Аргументы и Факты вчера в 16:49
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Космос

SpaceX создаст плавучий космодром для пусков ракет к Марсу

Американская компания SpaceX намерена создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе для осуществления запуска ракет к Луне и Марсу.
Известия вчера в 23:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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