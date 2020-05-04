В Крыму шесть человек заразились COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал Глава Крыма Сергей Аксёнов. Четыре инфицированных – из Сакского района: трое – участники церковного хора, и медсестра, которая брала у них анализы.

В Крыму шесть человек заразились коронавирусом

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