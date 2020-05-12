У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Причиной гибели миллиардера Дмитрия Босова мог быть не только суицид. Об этом пишет РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена и источник в правоохранительных органах. Согласно этим данным, следствие рассматривает и вторую версию — неосторожное обращение с оружием.

У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова

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