Происшествия
РБКВ ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в 33 городах
У координаторов штабов Алексея Навального и волонтеров в 33 городах проводятся обыски, сообщил РБК директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
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Везде главная цель — изъятие всей техники по максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.
— Леонид Волков, российский политикДождь 01:06
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
В отличие от загадочного межзвездного астероида Оумуамуа, который был открыт два года назад только после сближения с Солнцем (перигелием), комета Борисова только приближается к эклиптике и по расчетам специалистов, окажется на минимальном расстоянии от Солнца 10 декабря 2019 года.
Газета.Ru 03:11
Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде
Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
Матч ТВ 04:11
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие
Американские бомбы и БПЛА теперь корректируют с помощью iPad
Как отмечается, в ходе испытания в многоцелевом вертолете сил специальных операций MH-47 (создан на базе «Чинука») находился оператор, который использовал планшет iPad для управления планирующей мини-бомбой GBU-69.
Военное обозрение 03:25
Политика
NYT: Трамп потребовал от синоптиков изменить прогноз погоды
Американский лидер хочет, чтобы синоптики скорректировали прогнозы относительно урагана "Дориан", которые противоречат его заявлениям.
Pravda.Ru 02:03
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Наука
Ученые рассказали, почему люди с возрастом набирают вес
МедиаПоток вчера в 13:17
Культура
Петру Мамонову вновь проведут операцию на сердце
Музыканту и актеру Петру Мамонову, которого недавно выписали из больницы после инфаркта, врачи сделают новую операцию на сердце.
Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев
Как сообщает МВД Эстонии, за 2018 год краткосрочные разрешения на проживание и работу в стране получили 15,5 тыс. граждан Украины, вид на жительство — 2,6 тыс. "Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги", — рассказал господин Хельме.
Коммерсантъ вчера в 15:15
Общество
Дефицит внуков приведет к старению россиян
За последние 100 лет бабушки столкнулись с «дефицитом внуков». Их число в среднем сократилось в 6,7 раза.
Телеканал 360° 02:57
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Общество
10 процентов россиян обманывает начальство
Только 13 процентов россиян никогда не отпрашиваются работы, 20 процентов идут к врачу, 10 процентов связывают ранний уход с заботой о детях.
Свободная Пресса 02:35
Происшествия
Полиция проводит обыски у активистов штаба Навального в Петербурге
Рано утром сотрудники полиции пришли домой к замначальника штаба Навального Ольге Гусевой, руководителю муниципальной кампании штаба Александру Шуршеву и лидеру «Альянса учителей» Данилу Кену.
МР7.ру 02:05
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни.
Lenta.ru 02:21
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Московская школьница по дружбе отдала цыганкам полтора миллиона рублей
Lenta.ru вчера в 08:38
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор 10 сентября в 05:32
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20