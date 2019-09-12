Везде главная цель — изъятие всей техники по максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.

У координаторов штабов Алексея Навального и волонтеров в 33 городах проводятся обыски, сообщил РБК директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в 33 городах

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