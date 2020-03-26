Коронавирус

9111.ru9111.ruУ сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собственный источник информации. Известно, что заболевание коронавирусом было подтверждено 25 марта 2020 года.
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с чего всё началось
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает
 «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости08:59

Подробнее о событии

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Дождь08:48

У сотрудника аппарата правительства подозревают коронавирус

Коммерсантъ10:34

У сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Ведомости08:59

Сотрудник правительства РФ заразился коронавирусом

URA.Ru09:22

СМИ: У сотрудника аппарата российского правительства выявили коронавирус

БИЗНЕС Online09:30

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Медиазона08:50

«Медуза» сообщила, что у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Piter.tv09:25
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Политика

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
RT на русском 11:12
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК 18:31
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Политика

В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:17
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер 11:46
Киберспорт

У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant

Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
CyberSport.ru 17:45
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
Политика

Трамп сообщил, что переговорит с Си Цзиньпином на фоне коронавируса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:02
Общество

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Известия 14:57
Авто

Audi отзывает в России кроссоверы Q7 и Q8

Daily-Motor.Ru 12:45
Кино

Зак Снайдер собрал команду героев на новом кадре режиссерской версии «Лиги справедливости»

Ранее Зак Снайдер уже выкладывал кадр из сна Бэтмена, который должен был воплотиться в жизнь, а также рассказывал, как должна была закончиться его «Лига справедливости».
Киноафиша России 24 марта в 09:56
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Газета.Ru 11:55
Политика

Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса

Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
РИА Новости 18:14
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Газета.Ru 16:34
Футбол

Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»

Газета.Ru 15:58
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 кошмаром для НАТО

Российский основной боевой танк четвертого поколения Т-95 мог стать настоящим кошмаром для стран Североатлантического альянса (НАТО), пишет американский журнал The National Interest.
Sputnik Таджикистан вчера в 02:35
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Здоровье

Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Rambler News Service 07:55
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Спорт

Турнир претендентов по шахматам приостановлен из-за коронавируса

Турнир претендентов в столице Урала остановлен после седьмого тура. Такое решение приняла Международная шахматная федерация (FIDE).
Областная газета 04:15
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Экономика

Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

В ВТБ отметили, что уже начали получать обращения от клиентов, пострадавших от коронавируса и рассматривают их в индивидуальном порядке.
Мир новостей 11:54
Игры

Вышел шутер Bright Memory, созданный одним человеком

3DNews 01:56
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Наука

Микропластик заставил рыб больше рожать

Волокна микропластика негативно сказываются на эндокринной и репродуктивной функциях рыб. Микропластик заставил рыб больше рожать.
Piter.tv 05:50
Гаджеты

Скидки до 8000 рублей в официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall

Специальное предложение стартует на странице официального магазина HONOR на платформе AliExpress Tmall 27 марта и продлится до 31 марта.
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