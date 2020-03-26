Коронавирус

Сиб.фмСиб.фмКоронавирус обнаружен у сотрудника аппарата правительства России

У одного из сотрудников аппарата правительства России 25 марта диагностирован коронавирус. С 26 марта сотрудник не ходит на работу, заболевание у него протекает бессимптомно, сообщает «Медуза» со ссылкой на свои источники в правительстве.
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с чего всё началось
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает
 «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости08:59

Подробнее о событии

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Дождь08:48

У сотрудника аппарата правительства подозревают коронавирус

Коммерсантъ10:34

У сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Ведомости08:59

Сотрудник правительства РФ заразился коронавирусом

URA.Ru09:22

СМИ: У сотрудника аппарата российского правительства выявили коронавирус

БИЗНЕС Online09:30

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Медиазона08:50

«Медуза» сообщила, что у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

Piter.tv09:25
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Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Общество

Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
РИА Новости 11:25
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru 13:19
Политика

Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо

Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Газета.Ru 06:59
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Борис Акунин заразился коронавирусом

Последние годы Акунин живет по Франции.
Эхо Москвы 13:00
Армия и оружие

Шойгу заявил о повышении авторитета РФ после военной операции в Сирии

По словам Шойгу, военная операция в САР повысила международный авторитет России, а также стала толчком для развития ВС страны.
Политическая Экспертиза вчера в 10:22
Общество

Россия прекращает авиасообщение с другими странами

Исключение составят вывозные рейсы для граждан РФ из других стран С 27 марта Россия прекратит международное авиасообщение — как регулярное, так и чартерное.
Союзное Вече 02:42
Общество

«Машины везут гробы»: врач рассказала о «страшной ситуации» в Италии

Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова в программе "60 минут" назвала катастрофической ситуацию с коронавирусом в стране.
РИА Новости 12:52
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Вечерний курьер 10:32
Общество

Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома

Около 100 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение на дома, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 12:36
Здоровье

В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47

Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 13:34
Шоу-бизнес

Стало известно о наследстве Инны Макаровой

Звезда «Девчат», Инна Макарова, ушедшая на 94 году жизни, оставила для своих детей большое наследство. Об этом сообщает Teleprogramma.
Рамблер 00:53
Спорт

Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы изменил логотип на время карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:58
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Армия и оружие

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Деловое.ТВ вчера в 03:22
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Политика

Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
РБК 09:31
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today 24 марта в 22:59
Космос

Межзвёздная комета Борисова распадается на части

Вести.Ru 04:41
Политика

Страны G20 сделали заявления по итогам саммита

Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран «двадцатки» должны разработать совместный план «военного времени», чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом.
Аргументы и Факты 11:10
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
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