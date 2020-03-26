с чего всё началось

У одного из сотрудников аппарата правительства России 25 марта диагностирован коронавирус. С 26 марта сотрудник не ходит на работу, заболевание у него протекает бессимптомно, сообщает «Медуза» со ссылкой на свои источники в правительстве.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество Россия прекращает авиасообщение с другими странами Исключение составят вывозные рейсы для граждан РФ из других стран С 27 марта Россия прекратит международное авиасообщение — как регулярное, так и чартерное.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество Можно ли уволить в выходной день? Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.

Здоровье В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.

Здоровье В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47 Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Шоу-бизнес Стало известно о наследстве Инны Макаровой Звезда «Девчат», Инна Макарова, ушедшая на 94 году жизни, оставила для своих детей большое наследство. Об этом сообщает Teleprogramma.

Политика Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.

Политика Страны G20 сделали заявления по итогам саммита Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран «двадцатки» должны разработать совместный план «военного времени», чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом.