Коронавирус
Сиб.фмКоронавирус обнаружен у сотрудника аппарата правительства России
У одного из сотрудников аппарата правительства России 25 марта диагностирован коронавирус. С 26 марта сотрудник не ходит на работу, заболевание у него протекает бессимптомно, сообщает «Медуза» со ссылкой на свои источники в правительстве.
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У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.Ведомости08:59
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Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Общество
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В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
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Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Политика
Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо
Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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Борис Акунин заразился коронавирусом
Последние годы Акунин живет по Франции.
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Шойгу заявил о повышении авторитета РФ после военной операции в Сирии
По словам Шойгу, военная операция в САР повысила международный авторитет России, а также стала толчком для развития ВС страны.
Общество
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Исключение составят вывозные рейсы для граждан РФ из других стран С 27 марта Россия прекратит международное авиасообщение — как регулярное, так и чартерное.
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«Машины везут гробы»: врач рассказала о «страшной ситуации» в Италии
Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова в программе "60 минут" назвала катастрофической ситуацию с коронавирусом в стране.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Общество
Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома
Около 100 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение на дома, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Здоровье
В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47
Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Шоу-бизнес
Стало известно о наследстве Инны Макаровой
Звезда «Девчат», Инна Макарова, ушедшая на 94 году жизни, оставила для своих детей большое наследство. Об этом сообщает Teleprogramma.
Спорт
Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы изменил логотип на время карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Армия и оружие
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Космос
Межзвёздная комета Борисова распадается на части
Политика
Страны G20 сделали заявления по итогам саммита
Выступая на саммите G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры стран «двадцатки» должны разработать совместный план «военного времени», чтобы победить в борьбе человечества с коронавирусом.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.