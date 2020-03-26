Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собственный источник информации. Известно, что заболевание коронавирусом было подтверждено 25 марта 2020 года.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.

Здоровье Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.

Технологии Россияне больше доверяют биометрии, чем пин-кодам и паролям Специалисты банков и платежных систем определили, каким социальным сетям, операторам связи и мобильным телефонам больше всего доверяют россияне при хранении своих персональных данных.

Авто Nissan привезет бюджетный кроссовер Datsun Magnite в РФ Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.

Политика Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины «Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.