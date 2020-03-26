Коронавирус
9111.ruУ сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус
Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собственный источник информации. Известно, что заболевание коронавирусом было подтверждено 25 марта 2020 года.
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Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Здоровье
Нарушивших карантин петербуржцев изолировали в пансионате «Заря»
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Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Общество
В Ленобласти на неделю закрываются рестораны и все досуговые заведения
В ходе спецвыпуска на «ЛенТВ24» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в качестве временной меры ограничивается работа сетей общественного питания и ресторанов.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Экономика
Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Политика
Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Здоровье
Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому
От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
Игры
В Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные
В игре пройдут бесплатные выходные, приуроченные к выпуску свежих дополнений. Акция закончится в воскресенье, 29 марта.
Технологии
Россияне больше доверяют биометрии, чем пин-кодам и паролям
Специалисты банков и платежных систем определили, каким социальным сетям, операторам связи и мобильным телефонам больше всего доверяют россияне при хранении своих персональных данных.
Авто
Nissan привезет бюджетный кроссовер Datsun Magnite в РФ
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Работающая в Италии русский врач обратилась к россиянам в связи с коронавирусом
Анестезиолог из итальянского Римини Ирина Шлычкова обратилась к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины
«Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.
Армия и оружие
На авианосце ВМС США выявили три случая заражения коронавирусом
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли сообщил о том, что среди американских военнослужащих выявлены новые случаи заражения COVID-19.
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.