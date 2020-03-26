Коронавирус
9111.ruУ сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус
Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на собственный источник информации. Известно, что заболевание коронавирусом было подтверждено 25 марта 2020 года.
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У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.Ведомости08:59
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