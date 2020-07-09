Общество

КоммерсантъКоммерсантъУ сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски

В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
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К депутату Галяминой пришли с обыском

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К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками

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Сразу у нескольких сотрудников «Открытой России» в разных городах проходят обыски

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К муниципальному депутату Юлии Галяминой и сотрудникам «Открытой России» пришли с обысками

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У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски

Коммерсантъвчера в 23:51
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

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Почти половина предприятий в России вернулась к работе после пандемии

48% бизнесменов рассказали, что их компании вернулись к работе после частичного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
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Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

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«Коммерсантъ»: компромат на Сафронова собирала СВР

Как пишет «Коммерсантъ», Служба внешней разведки контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер.
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За сутки в Татарстане выявлено еще 35 случаев коронавируса

Последний случай смерти зарегистрирован 8 июля, умерший – 28 летний житель Высокогорского района.
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Боец UFC устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил драку в ресторане, в ходе которой уложил на пол пожилого человека.
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Общество

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В сообщении уточняется, что Amazon получила штраф на сумму $134 523 за то, что нарушила разные санкции, введенные по решению Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) и касающиеся поставок товаров и предоставления услуг лицам, в отношении которых предусмотрены данные санкции, а также лицам, которые на тот момент находились на территории Крыма, Сирии и Ирана.
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Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
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Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
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Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
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В Москве выявили минимальное с 5 апреля число новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции.
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В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Финальная версия Android 11 выйдет 8 сентября

Судя по ролику, опубликованному на канале YouTube для разработчиков Google, финальная версия Android 11 выйдет 8 сентября.
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Юлия Евгеньевна Галямина
Российский политик
Российский политик, общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель ВШЭ; муниципальный депутат Тимирязевского района, учредитель газеты «Наш Север».
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