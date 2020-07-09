Общество

BFM.ruBFM.ruУ сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter. По ее данным, следственные действия затронули координаторов «Открытой России» Татьяну Усманову и Ольгу Горелик.
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К депутату Галяминой пришли с обыском

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К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками

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Юлия Евгеньевна Галямина
Российский политик
Российский политик, общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель ВШЭ; муниципальный депутат Тимирязевского района, учредитель газеты «Наш Север».
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