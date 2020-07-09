Общество
BFM.ruУ сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски
У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter. По ее данным, следственные действия затронули координаторов «Открытой России» Татьяну Усманову и Ольгу Горелик.
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Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Технологии
Nvidia впервые обошла Intel по рыночной капитализации
Кроме прочего, Nvidia впервые обогнала Intel по уровню капитализации. Показатель последней сейчас составляет 247 млрд долларов.
iXBT.com вчера в 15:28
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Происшествия
В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 20:53
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
Общество
В Словении вандалы подожгли деревянную статую Меланьи Трамп
Напомним, в январе 2020 года в Словении вандалы подожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.
Inc-news.ru 00:24
Происшествия
Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских
В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:21
Общество
За сутки 94 человека заразились коронавирусом в Саратовской области
На 9 июля в Саратовской области у 7 325 человек выявлено инфицирование коронавирусом, переболели уже более половины зараженных — 4 044, за сутки выздоровели еще 56 человек.
Kursk.com 02:46
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Происшествия
Боец UFC устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил драку в ресторане, в ходе которой уложил на пол пожилого человека.
Lenta.ru 02:30
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Космос
Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»
РИА Новости вчера в 22:27
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
ToDay News Ufa вчера в 23:49
Происшествия
«Самая сексуальная женщина» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала
В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире.
Lenta.ru 02:51
Футбол
Иванович покинул расположение «Зенита» и улетел в Сербию
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отправился в Сербию. Об этом в эфире ютуб-канала РПЛ заявил комментатор Михаил Моссаковский.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:35
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
Спорт
Sky: Children of the Light от создателей Jorney скачали больше 20 миллионов раз
Количество загрузок мобильной игры Sky: Children of the Light превысило 20 млн.
CyberSport.ru 00:40
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования «девятой планеты»
С помощью суперкомпьютера ученые смогли провести масштабное моделирование движения и гравитационных взаимодействий не только мелких обособленных транснептуновых объектов, но и соседних массивных планет.
Naked Science 02:36
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Анита Цой записала видеообращение из больницы
В небольшом видеообращении, выложенном в Инстаграм, Аница Цой показала, как ее лечат, какие процедуры проводят и лекарства выписывают.
МонаВиста вчера в 09:56
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Происшествия
Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки
Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57