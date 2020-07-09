У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter. По ее данным, следственные действия затронули координаторов «Открытой России» Татьяну Усманову и Ольгу Горелик.

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

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